BVB vs. Gladbach: DAZN oder Sky? Die Bundesliga heute live sehen

Für den BVB geht es heute in das nächste Spitzenspiel: Nach den Partien gegen Bayer Leverkusen und Union Berlin geht es nun gegen den Rivalen Gladbach. Angepfiffen wird die Begegnung am Sonntag um 17.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

Nachdem man unter der Woche das erste Mal seit langer Zeit wieder in der Europa League ran musste, geht es für die Schwarz-Gelben in das "Borussen-Derby". Beide Mannschaften spielen nicht die Saison, die sich Fans und Verantwortliche der Vereine wohl wünschen: Der BVB ist bereits früh aus der Champions League ausgeschieden und befindet sich aktuell nicht in Reichweite zu den schier unbezwingbaren Bayern. Gladbach findet sich im Mittelfeld der Tabelle wieder und muss langsam aufpassen, dass man der Abstiegszone nicht zu nahe kommt.

Welche Borussia wird am Sonntag als Sieger aus dem Duell hervorgehen? GOAL beschäftigt sich in diesem Artikel mit der Frage, ob das Spitzenspiel auf Sky oder DAZN zu sehen ist.

BVB vs. Gladbach heute auf Sky oder DAZN sehen? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung BVB vs. Gladbach Wettbewerb Bundesliga | 23. Spieltag Datum Sonntag | 20. Februar 2022 Anpfiff 17.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park Bilanz (letzte 5 Spiele) 3 Siege BVB



2 Siege Gladbach

Sky oder DAZN - wer überträgt BVB vs. Gladbach heute live?

Auch am Sonntag hält die Bundesliga für Fußballfans wieder ein absolutes Highlight bereit: Am Sonntag lädt der BVB zum Duell der Borussias gegen Gladbach.

Es erklärt sich von selbst, dass sich Fans diese Partie nicht entgehen lassen möchten und sich daher fragen: Sky oder DAZN - welcher Sender zeigt das Spiel?

Wir verraten es Euch.

106 Bundesliga-Spiele live! DAZN überträgt die Bundesliga am Freitag und Sonntag

Wirft man einen genaueren Blick auf die Rechteverteilung zur Übertragung der Bundesliga in dieser Saison, lässt sich folgendes Fazit ziehen: Im Free-TV seht Ihr fast nichts live (nur beispielsweise das Eröffnungsspiel und den Rückrundenstart auf Sat 1), den Samstag gibt es auf Sky zu sehen und für die übrigen Partien ist der Streamingdienst DAZN zuständig!

Zählen wir nun eins und eins zusammen, wissen wir also: DAZN überträgt das Spiel zwischen dem BVB und Gladbach live!

BVB vs. Gladbach heute live auf DAZN 2: Die Bundesliga im linearen Fernsehen

Seit dem letzten Sommer bietet Euch DAZN sogar die Möglichkeit, die Bundesliga im linearen Fernsehen zu verfolgen: Die beiden Sender DAZN 1 und DAZN 2 könnt Ihr via Sky und Vodafone empfangen. Auch die Begegnung am Sonntag kann so verfolgt werden: DAZN 2 zeigt das Spiel live und in voller Länge!

BVB vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Expertenduo Hagemann und Kneißl führt Euch durch die Übertragung

Gewohnheitstiere können trotzdem wie gewohnt den LIVE-STREAM zur Partie abrufen. Um 17 Uhr startet die Übertragung mit ausführlichen Vorberichten zum Spiel. Auf dem Kommentatorenstuhl nehmen dann Marco Hagemann und Sebastian Kneißl Platz. Die Moderation übernimmt Laura Wontorra und als Reporter vor Ort ist Daniel Herzog im Einsatz.

Den LIVE-STREAM könnt Ihr auf zahlreichen internetfähigen Geräten abrufen. Lediglich die Mitgliedschaft bei DAZN und eine stabile Internetverbindung werden vorausgesetzt. Welche Kosten Euch bei der Mitgliedschaft erwarten, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Bundesliga heute live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Lasst uns nicht lange um den heißen Brei herumreden: Ihr könnt Euch zwischen den folgenden beiden Optionen entscheiden:

Jahresabo: entweder einmalig 274,99 Euro oder 24,99 Euro pro Monat

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar

Das ist DAZN: Die wichtigsten Infos zum Sender

