BVB: Giovanni Reyna verletzt sich beim Aufwärmen vor dem Derby gegen Schalke 04

Giovanni Reyna sollte für Jadon Sancho spielen, aber aus diesem Plan von Trainer Lucien Favre wurde kurzfristig nichts.

Ohne Jungstar Jadon Sancho in der Startelf geht in das "Geisterderby" der gegen Schalke 04. Der 20 Jahre alte Engländer, der in den vergangenen Wochen mit muskulären Problemen in der Wade zu kämpfen hatte, sitzt zunächst auf der Bank.

Für Sancho sollte Giovanni Reyna zum Einsatz kommen, der junge Amerikaner musste aber kurzfristig passen. Stattdessen spielte Thorgan Hazard.

ℹ️🤕 Personal-Update kurz vor Anpfiff: @Gioreyna10 muss sein Startelf-Debüt leider verschieben, weil er sich beim Aufwärmen verletzt hat. @HazardThorgan8 rutscht kurzfristig in die Anfangself. #BVBS04 pic.twitter.com/OJ9wxGzJP8 — Borussia Dortmund (@BVB) May 16, 2020

BVB-Trainer Lucien Favre muss zudem auf Marco Reus, Emre Can, Axel Witsel und Dan-Axel Zagadou verzichten.