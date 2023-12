BVB: "Gio Renya muss wechseln!" - Ex-US-Stürmer fordert Transfer des Dortmunders

Gio Reyna ist dazu aufgefordert worden, Borussia Dortmund zu verlassen: Er müsse einen Trainer finden, "der ihm vertraut".

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige amerikanische Nationalspieler Charlie Davies hat Giovanni Reyna gegenüber CBS Sports dazu aufgefordert, Borussia Dortmund zu verlassen. Der 21-Jährige kommt unter Trainer Edin Terzic nur sporadisch zum Einsatz und stand in allen Wettbewerben in dieser Saison erst zweimal in der Startelf.

WAS WURDE GESAGT? "Gio Reyna muss in diesem Team eigentlich Spielzeit bekommen. Denn dafür ist er gut genug, das ist sicher", betonte der 37 Jahre alte Ex-Angreifer Davies. "Ich sage es jetzt schon eine ganze Weile: Gio Reyna muss wechseln. Er muss ein neues Team finden, eine neue Umgebung, einen Coach, der ihm vertraut. Denn in meinen Augen vertraut Terzic Gio Reyna nicht."

Davies verwies in diesem Zusammenhang auf die vergangene Saison: "Als er ihn eingewechselt hat, hat Gio Tore erzielt - aber dann saß er im nächsten Spiel wieder nur auf der Bank."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In 625 Bundesliga-Minuten kam Reyna in der Saison 2022/23 auf sieben Tore und zwei Vorlagen. In der laufenden Spielzeit kam er in nur fünf Ligaspielen zum Einsatz, einmal von Beginn an.

WIE GEHT ES WEITER? Reyna, der für die USA bislang 24 Länderspiele absolviert hat, steht in Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag. Noch im Juli hatte er sich zum BVB bekannt: "Es gibt nach Dortmund kein höheres Level. Das ist ein Topverein, ich bin glücklich hier und könnte hier für immer spielen."