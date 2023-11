BVB: Dortmund angeblich an Verteidiger Tiago Djaló interessiert

Er fällt seit März verletzt aus. Dennoch soll Innenverteidiger Tiago Djaló beim BVB auf der Liste stehen.

WAS IST PASSIERT? Wie das Portal 90min berichtet, soll Borussia Dortmund Interesse an Tiago Djaló haben: Der 23 Jahre alte Verteidiger hatte in der vergangenen Saison in Lille überzeugt, fällt aber mittlerweile seit März mit einem Kreuzbandriss aus. Der Vertrag des Portugiesen läuft im kommenden Sommer aus, er wäre also ablösefrei zu haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben dem BVB soll aus der Bundesliga auch Bayer Leverkusen an Djaló interessiert sein. Dazu kommen Newcastle United aus der Premier League sowie Juventus, der FC Barcelona und Atlético Madrid.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Innenverteidiger, der auch auf den Außen eingesetzt werden kann, absolvierte letzte Saison insgesamt 26 Einsätze für LOSC Lille (2 Tore). 2019 war er aus der U19 des AC Mailand in die Ligue 1 gewechselt.