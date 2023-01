BVB: Gerücht um Interesse an Oscar Gloukh von Maccabi Tel Aviv

Schnappen sich die Dortmunder ein weiteres Mittelfeldtalent? Oscar Gloukh soll im Fokus stehen, die Konkurrenz allerdings ist namhaft.

WAS IST PASSIERT? Der BVB wird erneut mit Oscar Gloukh von Maccabi Tel Aviv in Verbindung gebracht. Die israelische Nachrichtenagentur One berichtet, Borussia Dortmund zähle zu den Interessenten an dem 18 Jahre alten Mittelfeldtalent von Maccabi Tel Aviv.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits im vergangenen Herbst war Gloukh vom schottischen Daily Record als möglicher Neuzugang in Dortmund gehandelt worden.

Der junge A-Nationalspieler (zwei Einsätze für Israel) weckt dabei auch aktuell das Interesse mehrerer namhafter Klubs: Laut One habe der FC Barcelona den offensiven Mittelfeldmann mehrfach beobachtet. Auch Ajax, Tottenham, Benfica und Monaco hätten ihre Fühler ausgestreckt. Gloukhs Vertrag in Tel Aviv läuft noch bis 2024.

DAS BILD ZUR NEWS:

imago images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Teenager machte vor allem bei der letzten U19-Europameisterschaft auf sich aufmerksam. Dort verzeichnete Gloukh zwei Tore und zwei Vorlagen. Darunter auch den einzigen Treffer Israels bei der 1:3-Niederlage im Finale gegen England mit BVB-Youngster Jamie Bynoe-Gittens.

In der aktuellen Saison steht er für Maccabi bei zwölf Scorerpunkten in 21 Einsätzen.