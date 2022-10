BVB: Gerücht über Interesse an Junior Dixon von Crystal Palace

Borussia Dortmund beobachtet offenbar Junior Dixon. Der Angreifer von Crystal Palace könnte in die Fußstapfen von Sancho und Bellingham treten.

Nach Jadon Sancho und Jude Bellingham könnte Borussia Dortmund bald wieder ein englisches Talent verpflichten. Laut eines Berichts des Telegraph beobachtet der BVB den 17 Jahre alten Stürmer Junior Dixon von Crystal Palace.

Der Engländer sorgt in dieser Saison in der der U18-Premier-League für Furore. In fünf Spielen erzielte er sieben Tore, hinzu kommen zwei Vorlagen. Klar, dass solche Leistungen vielen Vereinen nicht verborgen bleiben. Auch der FC Everton und KRC Genk sollen Interesse an Dixon haben.

BVB: Macht es Dixon wie Sancho und Bellingham?

Ein Vorteil des BVB könnte sein, dass Jadon Sancho und Jude Bellingham sich im schwarz-gelben Dress zu europäischen Topspielern entwickelten, die zum Stammpersonal der englischen Nationalmannschaft gehören.

So weit ist Dixon noch nicht, ihm winkt erst einmal eine Berufung in eine U-Nationalmannschaft.