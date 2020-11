BVB: Passlack trotz schwieriger Phase "nicht überrascht" von neuer Chance bei Borussia Dortmund

Felix Passlack zählt bei der Borussia zu den Gewinnern der noch jungen Saison. Für ihn selbst kommt die Entwicklung aber nicht überraschend.

Borussia Dortmunds Abwehrspieler Felix Passlack hat trotz seiner schwierigen Zeit bei den Leihstationen in Norwich, Hoffenheim und Sittard mit einer neuen Chance beim BVB gerechnet. Das sagte er in einem Interview mit der WAZ am Dienstag.

Dass er unter Trainer Lucien Favre eine wichtigere Rolle erhalten habe, habe ihn "nicht überrascht", schließlich habe er "im Sommer hart dafür gearbeitet". Passlack kommt bei den Schwarzgelben in der laufenden Saison schon auf sieben Einsätze, beim 4:0-Sieg über den am 3. Spieltag erzielte er außerdem sein erstes Bundesligator.

BVB: Lob für Felix Passlack

Nachdem sich Thorgan Hazard beim Saisonauftaktspiel der Dortmunder gegen in der Anfangsphase der Partie einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, brachte Favre Passlack - und der überzeugte in seinem ersten BVB-Pflichtspiel nach 1127 Tagen auf ganzer Linie.

Mehr Teams

"Felix ist ein sehr positiver Junge, der jeden Tag im Training Gas gibt - und gegen Gladbach wurde er dafür belohnt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc nach der Partie und beendete die Spekulationen um einen Wechsel Passlacks: "Der kann gerne bleiben." Auch Favre adelte den Gewinner der Fritz-Walter-Medaille von 2015 hinterher für eine "hervorragende" Leistung.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Möglich ist mittlerweile sogar einer Verlängerung seines Vertrags in Dortmund über 2021 hinaus. "Ich habe keinen Zeitplan und mache mir keinen Druck", sagte Passlack diesbezüglich und sprach von einer "aktuell nebensächlichen" Angelegenheit.

BVB: Felix Passlack über seine Leihstationen

Mit Blick auf seine Leihen nach zu (2018/19) und innerhalb der bei (2017/18) sagte Passlack: "Es war schwer, positiv zu bleiben." Bei beiden Leihstationen kam Passlack binnen zwei Jahren auf lediglich zehn Einsätze bei den Profis.

"Diese Zeit war nicht einfach für mich und hat mich demütiger gemacht", erklärte Passlack, der nach seiner Rückkehr aus England in der vergangenen Saison abermals von den Dortmundern an Fortuna Sittard verliehen wurde. Dort lief es für den 22-Jährigen besser (28 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen).

Er habe durch seine harte Zeit in Hoffenheim und Norwich gelernt, dass seine Konzentration auf den Beruf Fußballer noch größer werden müsse: "Ich habe hart an mir gearbeitet und mich körperlich verbessert. Das zahlt sich jetzt aus."