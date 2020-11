BVB: Hans-Joachim Watzke nimmt Lucien Favre in Schutz und will Dominanz des FC Bayern brechen

Hans-Joachim Watzke will die Zusammenarbeit mit Lucien Favre fortführen und gemeinsam mit dem Schweizer den FCB angreifen.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Bundesligisten hat Trainer Lucien Favre in Schutz genommen und Gespräche über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags zum Jahresbeginn angekündigt.

"Ich werde hier keine Trainerdiskussion führen und möchte an dieser Stelle eine Lanze für Lucien Favre brechen. Eine Qualität an einer Meisterschaft zu messen, ist zu kurz gegriffen. Wir haben es als Gegner mit der besten Mannschaft der Welt zu tun. Es gibt keinen Dissens", sagte Watzke bei der virtuellen Hauptversammlung der Aktionäre am Donnerstag.

Watzke: "BVB ist dem FC Bayern näher gekommen"

Favre steht beim BVB seit 2018 unter Vertrag, auf einen großen Titel wartet der Schweizer allerdings noch. Watzke ist sich aber sicher, dass man "die Dominanz des irgendwann durchbrechen" werde.

Dafür werde man allerdings nicht den wirtschaftlich vernünftigen Weg verlassen. "Der FC Bayern ist die beste Mannschaft der Welt, aber wir sind ihnen näher gekommen", sagte Watzke.