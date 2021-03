FC Bayern: Luis Figo zählt die besten Spieler der Welt auf - mit Erling Haaland, ohne Robert Lewandowski

Fünf Top-Spieler sollte er nennen, deren acht zählt er auf. Kurios: Für Luis Figo gehört Bayerns Robert Lewandowski nicht dazu.

Der ehemalige Ballon-d'Or-Sieger Luis Figo hat verraten, wer aktuell für ihn die stärksten Fußballer der Welt sind. Dabei verzichtete der Portugiese auf den amtierenden Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München.

In einem Interview mit dem ägyptischen TV-Sender ONTimeSports nannte Figo auf die Frage zu den fünf besten Spielern des Planeten zunächst die Namen seines Landsmanns Cristiano Ronaldo (Juventus) und von Barcelona-Kapitän Lionel Messi. Es folgte Vize-Weltmeister Luka Modric von Figos Ex-Klub Real Madrid.

BVB: Erling Haaland für Figo einer der Besten der Welt

Auch Liverpool-Star Mohamed Salah sowie Paris Saint-Germains Torjäger Kylian Mbappe und Neymar haben es dem 48-Jährigen angetan. Figo setzte seine Aufzählung weiter fort und nahm noch BVB-Stürmer Erling Haaland und Salahs Klubkamerad Sadio Mane auf seine Liste.

أرجوك لا تنسى صلاح ... لويس فيجو يفاجئ سيف زاهر باختيارات أفضل 5 لاعبين في العالم#ملعب_ONTime#عمرو_وعلاء_مع_سيف#ONTime_Sports pic.twitter.com/0RYrDpvsIr — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 15, 2021

Bayern Münchens Robert Lewandowski, der in den vergangenen Monaten mit dem FC Bayern alle großen Titel gewann und mit individuellen Ehrungen in Serie ausgezeichnet wurde, fand den Weg in Figos Aufzählung nicht.