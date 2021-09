Jürgen Klopp wundert sich über Robert Lewandowski: "Wie? Jetzt erst?"

Bei der Verleihung des Goldenen Schuh hatte Jürgen Klopp eine humorvolle Botschaft an Ex-Schützling Robert Lewandowski.

Trainer Jürgen Klopp hat sich im Rahmen der Verleihung des Golden Schuhs für Europas besten Torjäger an Robert Lewandowski (33) überrascht darüber gezeigt, dass sein ehemaliger Stürmer diese Trophäe zuvor noch nie gewonnen hatte.

"Als ich gehört habe, du hast den Goldenen Schuh gewonnen, habe ich gedacht: Wie? Jetzt erst?", sagte Klopp in einer Videobotschaft.

Jürgen Klopp lobt Lewandowski - zusammen zwei Meistertitel

Er ergänzte: "Da sieht man mal, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, um ganz, ganz, ganz an die Spitze zu kommen. Du bist ja eh schon ganz lang an der Spitze, aber hast das jetzt auch noch dadurch unterstrichen, dass du diesen außergewöhnlichen Preis gewonnen hast."

Lewandowski schoss unter Trainer Klopp 2010 sein erstes Bundesligator für Borussia Dortmund. Anschließend gewannen sie gemeinsam zwei Meistertitel, ehe der Stürmer zum FC Bayern München wechselte.

Dort gewann er fünfmal die Torjägerkanone, in der vergangenen Saison mit 41 Treffern. Klopp trainiert seit 2015 den FC Liverpool.