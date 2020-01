BVB: Erling Haaland stellt Bundesligarekord bei Debüt für Borussia Dortmund auf

Stürmer Erling Haaland holte sich bei seinem Bundesliga-Debüt für den BVB durch seinen Dreierpack direkt einen Rekord.

Angreifer Erling Haaland hat beim 5:3-Sieg von beim einen neuen Bundesligarekord aufgestellt. Der Winterneuzugang vom avancierte bei seinem Debüt für die Schwarz-Gelben zum jüngsten Spieler der Ligageschichte, der bei seinem ersten Einsatz für einen Klub drei Tore erzielen konnte.

Mit seinen 19 Jahren, 5 Monaten und 28 Tagen löste er den bisherigen Rekordhalter Martin Fenin ab, der diese Marke am 2. Februar 2008 mit seinem Hattrick für beim 3:0-Sieg gegen aufgestellt hatte.

BVB: Haaland auf den Spuren von Pierre-Emerick Aubameyang

Haaland weckte damit Erinnerungen an einen anderen Dortmunder Torjäger: Pierre-Emerick Aubameyang hatte am 10. August 2013 ebenfalls in Augsburg mit drei Toren sein Debüt gegeben.

Doch Haaland war nicht nur der jüngste Dreierpack bei seinem Debüt, sondern auch der schnellste. Vor dem 19-jährigen Norweger hatten schon sechs andere Spieler ihre -Karriere mit drei Toren im ersten Spiel. Haaland brauchte dafür nur 23 Minuten.

Die Dreierpacker beim Bundesliga-Debüt im Überblick: