Haitam Aleesami über BVB-Stürmer Erling Haaland: "Er ist unfassbar bescheiden, aber am Ende des Tages ist er hungrig"

Der norwegische Nationalspieler Haitam Aleesami hat die mentale Stärke und den Willen von Nationalmannschaftskollege und BVB-Stürmer Erling Haaland gelobt. "Er ist jung, aber er ist entspannt und liebt es, Fußball zu spielen", erklärte der 28-Jährige im Gespräch mit GFNN: "Er ist sehr ruhig und hat Selbstvertrauen. Er ist unfassbar bescheiden, aber am Ende des Tages ist er hungrig."

Für den Neuzugang der Borussia "scheint alles perfekt zu laufen. Er knallt die Dinger rein", meinte Aleesami und schob nach: "Unabhängig vom Erfolg ist er hungrig und bescheiden zugleich."

