BVB: England-Klubs interessieren sich weiterhin für Jamie Bynoe-Gittens

Jamie Bynoe-Gittens ist bis 2028 an den BVB gebunden. Das schreckt ein Trio aus England allerdings nicht ab.

WAS IST PASSIERT? Jamie Bynoe-Gittens, 19 Jahre alter englischer Flügelspieler von Borussia Dortmund, steht bei den Klubs aus der Premier League weiterhin hoch im Kurs. Das berichtet das Portal Teamtalk.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sind Arsenal, Chelsea und Newcastle an Bynoe-Gittens interessiert, obwohl der erst am Montag seinen Vertrag beim BVB vorzeitig bis 2028 verlängert hatte.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bynoe-Gittens kam 2020 ablösefrei aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund. Ein vorzeitiger Abschied von der Borussia würde die englischen Klubs einen Millionenbetrag kosten. Der Marktwert des Teenagers wird aktuell auf 14 Millionen Euro geschätzt.