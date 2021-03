BVB: Emre Can verteidigt vermeintlich schwache Saison von Borussia Dortmund

Der deutsche Nationalspieler sieht alle Ziele noch in Reichweite und beschwert sich darüber, dass der BVB "schlecht geredet" werde.

Emre Can hat die bisherige Saison des BVB verteidigt. "Medial wird immer schlecht geredet, wie wir in dieser Saison spielen", sagte der Defensiv-Allrounder von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz des DFB vor dem anstehenden WM-Quali-Spiel gegen Island am Donnerstag (20.45 Uhr LIVE im TICKER).

"Viele unterschätzen das. Aber wir sind im Halbfinale des DFB-Pokals, im Champions-League-Viertelfinale und können uns für die Champions League qualifizieren. Wenn wir das schaffen, können wir schon sagen, dass es eine erfolgreiche Saison war", sagte Can.

BVB: Aktuell vier Punkte Rückstand auf das Saisonziel Champions-League-Qualifikation

Der BVB steht aktuell auf Platz fünf der Bundesliga-Tabelle und hat vier Punkte Rückstand auf Champions-League-Platz vier. Nach dem 11. Spieltag trennte sich die Borussia von Trainer Lucien Favre. Seitdem trainiert Edin Terzic interimsweise den BVB.

Unter Terzic steht Borussia Dortmund bei elf Siegen aus 20 Spielen (4 Unentschieden, 5 Niederlagen). Zur neuen Saison übernimmt Marco Rose, aktuell Trainer von Borussia Mönchengladbach, für Terzic, der dann wieder die Rolle des Co-Trainers einnehmen soll.