BVB: Montpellier-Juwel Wahi offenbar Wunschspieler - Konkurrenz aus der Premier League

Borussia Dortmund will sich offenbar mit einem Sturm-Juwel aus der Ligue 1 verstärken. Zum Problem könnte die namhafte Konkurrenz werden.

WAS IST PASSIERT? Laut Téléfoot träumt Borussia Dortmund von einer Verpflichtung von Montpellier-Stürmer Elye Wahi. Medienberichten zufolge wären in etwa 30 Millionen Euro Ablöse für den 20-Jährigen fällig. Des Weiteren sollen die beiden Nord-Londoner-Klubs Tottenham und Arsenal an dem Franzosen interessiert sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wahi ist aktuell in starker Verfassung und bei Montpellier im Sturm gesetzt. In dieser Saison verzeichnet er in bisher 21 Partien acht Tore und zwei Assists. Beim französischen Meister von 2012 steht der Rechtsfuß noch bis 2025 unter Vertrag, während sein Marktwert bei 18 Millionen Euro liegt.

Nach Kylian Mbappé ist Wahi der zweite Spieler, der im Alter von unter 20 Jahren in der Ligue 1 20 Tore erzielt hat.

WIE GEHT ES WEITER? Mit Anthony Modeste wird Borussia Dortmund im Sommer voraussichtlich einen Mittelstürmer verlieren, verfügt mit Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko jedoch über zwei weitere Neuner. Ob man also tatsächlich die Notwendigkeit verspürt, viel Geld für den Youngster auszugeben, bleibt abzuwarten. Möglicherweise könnte Wahis Flexibilität - er ist auch auf den Flügeln einsetzbar - aber dazu führen, dass die Westfalen einen Vorstoß bei ihm wagen.

Sollten allerdings Teams aus der Premier League bei Wahi ernst machen, dürfte der BVB schlechte Karten haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty