BVB: Edin Terzic übt deutliche Kritik nach Kantersieg von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund sein erstes Testspiel auf der US-Tour gewonnen. Trainer Edin Terzic übte danach Kritik.

WAS IST PASSIERT? Vor 12.207 Zuschauern bezwang der BVB den Zweitligisten San Diego Loyal ohne größere Probleme mit 6:0 (2:0).

Julien Duranville (2.), Youssoufa Moukoko (27.), Marco Reus (60.), Thomas Meunier (62.), Sebastien Haller (68./Foulelfmeter) und Paul-Philipp Besong (89.) trafen für den Vizemeister. Für Can war es das erste Spiel als BVB-Kapitän.

Dortmunds Trainer Edin Terzic nutzte das Testspiel im Snapdragon Stadium von San Diego, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben - zur zweiten Halbzeit nahm er sieben Wechsel vor.

Die Neuzugänge Felix Nmecha (Belastungssteuerung) und Marcel Sabitzer, der erst am Dienstag zum Team gestoßen war, gehörten nicht zum Kader.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind gut ins Spiel gekommen mit dem 1:0. Danach haben wir aber unzählige Bälle verloren im Spielaufbau, sehr viele technische Fehler gemacht - und was uns gar nicht gefallen hat, war die Reaktion: Dass wir uns dann versteckt haben, nicht mehr freigelaufen haben, in den Positionen geparkt haben, unsere Mitspieler alleingelassen haben. Das sind Dinge, die wir unbedingt abstellen müssen", kritisierte Terzic nach der Partie.

Der Coach legte den Finger in die Wunde, nachdem zuvor bereits die beiden Testspiele gegen die Regionalligisten Oberhausen und Erfurt eher mau ausfielen: "Das Ergebnis ist sehr deutlich, aber wir haben zu viele Chancen zugelassen. Wir haben zu Null gespielt, aber das hatten wir nicht verdient. Wir müssen uns verbessern. Uns haben die beiden letzten Testspiele in Deutschland auch schon nicht gefallen. Auch da haben wir viele Torchancen zugelassen."

WAS GESCHAH SONST NOCH? Für Duranville war es das erste Tor im Dortmund Trikot, doch der Belgier musste nur zehn Minuten später einen Wermutstropfen hinnehmen: Wegen muskulärer Probleme, wie die Ruhr Nachrichten berichten, wurde Duranville vorzeitig ausgewechselt. "Er hat ein Ziehen im Oberschenkel gespürt. Wir wollten kein Risiko eingehen", sagte Terzic.

Auch Nico Schlotterbeck, der nach der Halbzeit eingewechselt wurde, musste mit Schmerzen die Partie beenden. Bei einem Zusammenprall verdrehte sich der Innenverteidiger das Knie und wurde zehn Minuten vor dem Ende vom Feld genommen. Terzic dazu: "Er konnte selbstständig vom Platz gehen, aber da wollten wir auch kein Risiko eingehen und müssen die Nacht und den morgigen Tag abwarten."

WIE GEHT ES WEITER? Dortmund testet auf der US-Tour in den nächsten Tagen noch gegen Manchester United (31. Juli/Las Vegas) und den FC Chelsea (3. August/Chicago).