WAS IST PASSIERT? Nach dem Fehlstart von Borussia Dortmund in der Bundesliga wächst der Druck auf Edin Terzic. Vor allem von außen gibt es scharfe Kritik, doch auch intern scheint es erste Konflikte zu geben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die Bild berichtet, gab es am Freitag eine erste Krisensitzung, bei der Hans-Joachim Watzke Erklärungen vom Trainer und von Sportdirektor Sebastian Kehl eingefordert habe. Am Samstag soll es laut Ruhr Nachrichten zudem ein Krisengespräch mit der Mannschaft gegeben haben. Intern soll es unter anderem Diskussionen über die abgelaufene Transferperiode gegeben haben. Terzic und Kehl wurden medial immer wieder unterschiedliche Auffassungen unterstellt, wobei sich der Trainer mit vielen seiner Wünsche durchgesetzt habe.

Umso mehr steht der 40-Jährige nun in der Pflicht. Zumal sein Handeln offenbar auch in der Kabine erste Spuren hinterlässt. Nach Informationen von

Sport1soll Youssoufa Moukoko nach dem Transfer von Niclas Füllkrug fehlendes Vertrauen beklagt haben. Unruhe, die es schnell aufzuarbeiten gilt. "Wir werden die Länderspielpause nutzen, um in die Analyse zu gehen. Das bleibt intern. Natürlich werde ich mich mit dem Trainer und dem Sportdirektor austauschen, sie sind jetzt in allererster Linie gefragt",erklärte Watzke

Auch von außen wächst der Druck. Sky-Experte Dietmar Hamann und Sport1-Experte Stefan Effenberg kritisierten den BVB und Terzic scharf. Die Bild spekuliert bereits, dass mit Julian Nagelsmann ein "Schattenmann" bereitstehen könnte. Auch Hamann brachte den Trainer, der noch beim FC Bayern unter Vertrag steht, ins Spiel. "Du weißt nicht, wie lange Nagelsmann auf dem Markt ist. Aus dem Ausland hat er ein bis zwei Sachen abgesagt, umso länger er aus dem Job ist, umso schwerer wird es für ihn", sagte der ehemalige Profi und führte aus: "In der Bundesliga kann ich mir bis auf Dortmund eigentlich nichts anderes vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ schnell relativ heiß wird."

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Zumindest in der Länderspielpause wird aber voraussichtlich nichts passieren. Laut der Bild hat Terzic eine Jobgarantie für das Auswärtsspiel in Freiburg. "Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt, aus. Nach so langer Zeit in diesem Geschäft meine ich beurteilen zu können, wer ein Top-Trainer ist. Und Edin ist ein Trainer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten", sagte Watzke vor wenigen Wochen. Mit Paris Saint-Germain, dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim folgen weitere Standortbestimmungen, die diese Meinung womöglich kippen könnten.