Während der eine im gesicherten Mittelfeld steht, geht es für den anderen noch um die deutsche Meisterschaft. Deswegen hat das Duell zwischen und dem FSV eine brisante Relevanz für den Ausgang der -Saison. Das Spiel wird am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Der BVB und sein Trainer Lucien Favre sind im Kampf um die deutsche Meisterschaft durch die Niederlage in München am vergangenen Wochenende etwas ins Hintertreffen geraten. Dennoch ist noch nichts verloren, weil man bei sechs ausstehenden Partien auch noch auf einen Ausrutscher der Bayern hoffen darf. Selbst muss das Team um Kapitän Marco Reus seine Hausaufgaben aber erledigen, weswegen die Partie gegen Mainz eine Pflichtaufgabe darstellt.

Die Gäste aus Mainz sind mit 33 Zählern im hinteren Mittelfeld der Tabelle platziert, doch haben mit zwölf Punkten Vorsprung auf Stuttgart den Klassenerhalt so gut wie sicher. Sollte in Dortmund ein Überraschungscoup gelingen, darf das Team von Trainer Sandro Schwarz den Ligaverbleib schon einplanen. Am vergangenen Wochenende brannten Mateta und Co. gegen den SC Freiburg ein Feuerwerk ab.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05: Das Spiel auf einen Blick

Duell Borussia Dortmund - Mainz 05 Datum 13. April 2019 | 18.30 Uhr Aufstellungen Hier entlang! Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer 81.360 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live im TV sehen: So geht's

Bundesliga am Samstag, das ist die gewöhnliche Zeit für die Spiele der höchsten deutschen Spielklasse. Das Spiel BVB (Borussia Dortmund) wird heute jedoch nicht live im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen, weil die Rechte an der Bundesliga keinem Free-TV-Sender obliegen.

Stattdessen ist der Pay-TV-Sender Sky die Nummer eins in Sachen Bundesliga live im TV.

Die vollen 90 Minuten zwischen dem BVB und Mainz 05 laufen an diesem Samstag also live im TV bei Sky, wo ab 17.30 Uhr die Vorberichte zum Krombacher Top-Spiel beginnen. Um 18.30 Uhr ertönt dann der Anpfiff. Da zeitgleich kein anderes Spiel der Liga läuft, wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 HD gezeigt / übertragen.

Das Spiel läuft also im deutschen Fernsehen, kann aber alternativ auch im Netz gestreamt werden. Das funktioniert per LIVE-STREAM. Wie das genau funktioniert, stellen wir Euch im nächsten Abschnitt vor.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 im LIVE-STREAM sehen

Kein TV-Gerät in der Nähe, sondern gerade am Laptop oder einem anderen internetfähigen Gerät? Dann solltet Ihr den LIVE-STREAM einschalten, der BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute überträgt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky hält die kompletten Rechte an jedem Samstag in der Bundesliga, weswegen der Pay-TV-Sender die Begegnung BVB vs. Mainz auch heute live im Stream zeigt.

Um 18.30 Uhr will der BVB es wissen und den Druck auf den FC Bayern erhöhen, der am Sonntag dann bei zu Gast ist. Sky Go ist das Online-Portal von Sky, das die Partie überträgt.

Dazu hat jeder Kunde von Sky einen Online-Zugang erhalten, der aus einem Login-ey und einem PIN besteht. Mit diesem müsst Ihr nichts weiter tun, als Euch online bei Sky Go einzuloggen und den entsprechendem LIVE-STREAM auszuwählen. Dann könnt Ihr BVB vs. Mainz live und in voller Länge genießen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live im Stream bei Sky Ticket sehen

Sky hat jedoch noch ein zweites Eisen im Feuer: Mit Sky Ticket ist es Euch ebenfalls möglich, das die vollen 90 Minuten live zu sehen.

Genaue Informationen zu dem kostenpflichtigen Programm gibt es auf dessen Homepage. Eins jedoch vorweg: Es gibt keine Abo-Pflicht - und der Zugang endet automatisch nach 24 Stunden.

Die Begegnung BVB vs. Mainz 05 beginnt um 18.30 Uhr. Die Aufstellungen dazu erscheinen rund eine Stunde vorher an genau dieser Stelle.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05: Die Highlights auf DAZN sehen

Keinen LIVE-STREAM bei Sky Go bzw. auch die LIVE-Übertragung des TV-Senders verpasst? Das ist mittlerweile kein Problem mehr, wenn Ihr DAZN kennt.

Die besten Szenen aus dem Signal Iduna Park könnt Ihr Euch 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform des Senders angucken. Der große Vorteil dabei ist, dass das mittlerweile kostenfrei geht.

Nach der Testphase könnt Ihr natürlich weiter bei DAZN bleiben. Dann verlangt der Dienst 9,99 Euro pro Kunde im Monat. Hier gibt's alle Infos zu den vielen Zahlungsmöglichkeiten (PayPal ist auch dabei).

Neben allen Highlights der Bundesliga hat der Dienst auch LIVE-STREAMs zu allen anderen europäischen Top-Ligen zur Verfügung ( , , , Premier League) stehen. Zudem kommen auch andere Sportarten hinzu (Darts, Tennis, NBA, NFL, Rugby, uvm.). Schaut einfach mal vorbei!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn wirklich gar keine Möglichkeit besteht, das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen, dann gibt es noch immer die Alternative LIVE-TICKER.

Diesen gibt es beispielsweise bei Goal, wo das Spiel BVB vs. Mainz ab 17.45 Uhr LIVE im TICKER zum Nachlesen zur Verfügung steht.

Per Push-Mitteilung könnt Ihr alle nennenswerten Szenen direkt aufs Smartphone bekommen. Zudem wird der Ticker von einer ausführlichen Vorberichterstattung geprägt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05: Die Bilanz vor dem Duell heute

BVB (bislang wettbewerbsübergreifend 25 Spiele) MAINZ 05 14 Siege 4 7 Unentschieden 7 4 Niederlagen 14 41 Tore 22

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05: Die Tabellenplatzierungen der Teams

Platz Team Spiele Siege Remis Niederlagen Torverhältnis Punkte 2 Borussia Dortmund 28 19 6 3 66:35 63 12 Mainz 05 28 9 6 13 33:48 33

Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund), 1:2: Das Hinspiel der Bundesliga

In Mainz tat sich der BVB sehr schwer, konnte aber am Ende dank den Treffern von Paco Alcacer (66.) und Lukasz Piszczek (76.) drei Punkte mitnehmen. Robin Quaison glich zwischenzeitlich aus (70.).