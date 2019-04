Lucien Favre: Meisterschaft wird nach Spitzenspiel weiterhin offen sein

BVB-Trainer Lucien Favre erwartet unabhängig vom Ergebnis des Bundesliga-Gipfels am Samstag keine Entscheidung im Titelkampf.

Trainer Lucien Favre von will dem -Gipfel bei Bayern München am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) keine zu hohe Bedeutung beimessen. "Wenn wir gewinnen, ist es noch nicht entschieden. Bei einem Unentschieden ist es noch nicht entschieden. Gewinnt Bayern, ist es auch noch völlig offen", sagte der Schweizer während der Pressekonferenz am Donnerstag.

Der BVB geht mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung in das Duell am 28. Spieltag. "Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir alles perfekt machen", sagte Favre, der das -Viertelfinale des FC Bayern am Mittwoch gegen den (5:4) "nur bis zum 4:2" geschaut hat: "Ich hatte schon genug andere Spiele von ihnen gesehen."