BVB, Dokumentation "Der Anschlag": Wann und wo läuft die Doku über den Bus-Anschlag auf Borussia Dortmund?

In einer Dokumentation wird der Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund rekonstruiert. Wir zeigen, wann und wo die Doku zu sehen ist.

Am Abend des 11. April 2017 ereignete sich im Vorfeld der Champions-League-Begegnung zwischen Borussia Dortmund und der AS Monaco ein schockierender Vorfall. Der Mannschaftsbus des BVB wurde auf dem Weg in den Signal-Iduna-Park mit drei Sprengsätzen attackiert. Am schlimmsten erwischte es Abwehrspieler Marc Bartra, der schwer am Arm verletzt wurde. Das Spiel wurde daraufhin abgesagt.

Am 21. April wurde ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen. Dieser wurde im November 2018 wegen versuchten 28-fachen Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt.

" Der Anschlag": Wann und wo läuft die Doku über den Bus-Anschlag auf Borussia Dortmund?

In der Dokumentation "Der Anschlag - Angriff auf den BVB" wird jetzt knapp sechs Jahre nach dem Attentat der Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB genauestens analysiert.

"Der Anschlag": Wann wird die Doku gezeigt?

Die 90-minütige TV-Dokumentation wird erstmals am 10. April ausgestrahlt. Danach sind täglich weitere Sendetermine vorgesehen.

"Der Anschlag": Wo wird die Doku gezeigt?

Produziert wurde der Film von Constantin Dokumentation im Auftrag von Sky Crime. Deshalb ist sie exklusiv bei dem Pay-TV-Sender zu sehen - auf unterschiedlichen Kanälen wie Sky Crime, Sky Showcase und Sky Documentaries. Diese sind allesamt nur mit einem Sky-Abo zu empfangen. Welches Abo Ihr dafür benötigt, erfahrt Ihr HIER.

Ebenfalls ist es möglich, sich die Dokumentation via WOW, dem kostenpflichtigen Sky-Streamingdienst, im LIVE-STREAM auf diversen Endgeräten anzusehen.

"Der Anschlag": Wann und wo läuft die Doku über den Bus-Anschlag auf Borussia Dortmund? Worum geht es?

In der Dokumentation rekonstruiert Regisseur Christian Twente das Verbrechen bis ins kleinste Detail.

Mehrere Spieler des BVB erinnern sich an den schrecklichen Tag zurück, zudem schildern Polizisten vor Ort, die Ermittler, die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger den Fall sehr detailliert.

"Der Anschlag": Wer kommt zu Wort?

Von Seiten des BVB kommen die Spieler Nuri Sahin, Marc Bartra, Julian Weigl und Roman Weidenfeller sowie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu Wort.

"Ich habe echt gedacht, dass jetzt gleich Leute reinkommen und uns erschießen", sagte beispielsweise Nuri Sahin.