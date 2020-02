BVB - Dietmar Hamann schwärmt von Jadon Sancho: "Es wird eine große Aufgabe ihn im Sommer zu halten"

Ex-Profi Dietmar Hamann hat BVB-Star Jadon Sancho in den höchsten Tönen gelobt. "Was er mit seinen 19 Jahren macht, was er mit seinem Tempo und seinem trickreichen Spiel für Situationen heraufbeschwört, das können nur ganz wenige. Es wird eine große Aufgabe für Dortmund, ihn im Sommer zu halten", schwärmte der heutige TV-Experte bei Sky.

Der 46-Jährige wüsste nicht, "welcher Spieler derzeit mehr Wert sein sollte als Jadon Sancho. Was er in seinen jungen Jahren mit einer beeindruckenden Konstanz abruft, ist schon stark."

What a performance from the team 🔥.

Happy to make history by being the youngest ever player to score 25 goals in the 🙌🏼. #MambaMentailty 🙏🏼 #24 pic.twitter.com/4Zj3LqVTSh