BVB: Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Marco Reus bezieht Stellung

Marco Reus vom BVB erklärt, wer für ihn die absolute Nummer eins ist und welche Stärken Youssoufa Moukoko auszeichnen.

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Eine Frage, die unter Fans und Experten beinahe schon traditionell kontrovers diskutiert wird. Ist der Torjäger von die Nummer eins oder hat dessen Dauerrivale vom die Nase vorn? Für Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus ist der Argentinier der stärkere Spieler.

Reus, der von den Leistungen der beiden Starstürmer in den vergangenen Jahren schwärmte, sagte bei einer Frage-Antwort-Runde, die der BVB auf seinem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlichte, auf die Frage nach dem aktuell besten Spieler der Welt: "Für mich persönlich ist Messi der Beste." Ronaldo liege "knapp" dahinter.

BVB: Marco Reus lobt Youssoufa Moukoko

Ebenfalls auf extrem hohem Niveau agierten die PSG-Stars Neymar und Kylian Mbappe sowie Virgil van Dijk ( ), führte Reus aus. Ein Sonderlob gab es außerdem für van Dijks Reds-Kamerad Mohamed Salah: "Er hat eine unheimlich gute Entwicklung genommen."

Eine große Zukunft wird auch Reus' Mitspieler Youssoufa Moukoko zugetraut. Der 16-Jährige ist seit dem Sommer Teil des BVB-Kaders und vor wenigen Wochen debütierte er in der Bundesliga sowie der Champions League.

"Er hat natürlich unheimlich gute Ansätze, viel Tempo, eine gute Technik, sein Torabschluss ist sehr, sehr gut für sein Alter", so Reus. "Wie bei jedem Spieler, egal, ob 15, 16 oder 35 kann man aber immer was dazu lernen, so ist das bei Youssoufa auch."

Für Moukoko gelte es nun, nicht nachzulassen: "Er muss schauen, dass er auf seine Einsätze kommt, was natürlich nicht immer leicht ist."