BVB: Conor Gallagher vom FC Chelsea soll das Interesse wecken

Im Mittelfeld des BVB könnte sich im Sommer etwas tun. Mit Conor Gallagher wird ein neuer Name beim Bundesliga-Spitzenreiter gehandelt.

WAS IST PASSIERT? Neben dem FC Liverpool und Newcastle United soll auch der BVB die Situation des englischen Nationalspielers Conor Gallagher beim FC Chelsea genau verfolgen. Einen Bericht der Daily Mail in der vergangenen Woche bestätigte Sky. Demnach sei Gallagher tatsächlich auf der Liste der Verantwortlichen Borussia Dortmunds. Die Schwarzgelben würden seine Situation beobachten, konkrete Gespräche gäbe es aber nicht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Da Chelsea nach seinen großen Transferausgaben in dieser Saison dringend Spieler im Sommer verkaufen muss, ist Gallagher laut übereinstimmender Medienberichte angeblich ein klarer Kandidat für einen Abgang.

Bereits im Winter hätte der 23-Jährige für 51 Millionen Euro zum FC Everton wechseln können, doch er wollte lieber in London bleiben. Ein Wechsel im Sommer soll jedoch vorstellbar sein - für rund 50 Millionen Euro Ablöse.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Gallagher wechselte 2008 in die Chelsea-Jugend. Es folgten einige Ausleihgeschäfte, unter anderem zu Swansea City und West Bromwich Albion. In der vergangenen Spielzeit spielte er auf Leihbasis für Crystal Palace und schaffte dort den Durchbruch in der Premier League.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gallagher, der sechs Einsätze für Englands Nationalmannschaft absolviert hat, lief in dieser Saison in 38 Pflichtspielen für Chelsea auf. Dabei gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage.