Wegen Bayern München: Werder Bremens Claudio Pizarro sagte einst dem BVB ab

Claudio Pizarro hatte während seiner ersten Zeit in Bremen ein Angebot von Bayern und vom BVB - und entschied sich für München.

"Als er in seiner zweiten Saison in Bremen war, kam das erste Angebot eines anderen Vereins eigentlich von Borussia Dortmund", so Claudio senior. "Dann schoss Claudio aber für Werder zwei Tore gegen Bayern in München und bekam auch von dort ein Angebot - ein besseres als das des BVB."

Claudio Pizarro wird kein Trainer werden

Zwar habe Pizarro auch mit den Schwarz-Gelben verhandelt, am Ende ging es dann 2001 für rund acht Millionen Euro Ablöse aber nach München. Einen Ort, an dem der Stürmer nach seinem Karriereende auch wieder zurückkehren könnte.

"Ich kann mir gut vorstellen, dass er in irgendeiner Funktion zu Bayern München zurückkehrt, oder dass er in Bremen bleibt. Für Bayern ist er eine Legende, genau wie für Werder", erklärte sein Vater, der eine Trainerlaufbahn seines Sohnes direkt ausschloss.

"Und es steht auch fest, dass er kein Trainer werden möchte, auch wenn Pep Guardiola gesagt hat, dass er ein sehr guter Trainer wäre. Er will aber nicht", sagte Claudio senior.