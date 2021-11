BVB in der Champions League: So kommt Borussia Dortmund heute ins Achtelfinale

Bei der heutigen Begegnung zwischen Sporting Lissabon und dem BVB ist ordentlich Druck auf dem Kessel - für beide Mannschaften. Borussia Dortmund kann bereits heute den Einzug ins Achtelfinale klarmachen, Anstoß ist um 21 Uhr in Lissabon.

Stark begonnen und stark nachgelassen: Auf zwei Siege in der Champions-League-Gruppenphase folgten für den BVB zuletzt zwei Niederlagen gegen Ajax Amsterdam. Das letzte Spiel wurde allerdings durch eine fragwürdige Rote Karte für Mats Hummels überschattet. Mit Hummels und Erling Haaland fehlen dem BVB heute zwei Leistungsträger - die Borussia kann aber aus eigener Kraft das Achtelfinal-Ticket ziehen und für Klarheit in Gruppe C sorgen.

Ajax Amsterdam ist mit 15 Punkten nämlich bereits sicher als Gruppenerster weiter, Besiktas wird die Staffel als Letzter beenden. Auf die Türken trifft die Elf von Marco Rose dann am sechsten Spieltag, das Heimspiel gegen Besiktas kann aber durch den heutigen Auftritt gewaltig an Bedeutung verlieren.

Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund (BVB) heute: Das Duell in der Übersicht

Begegnung Sporting Lissabon - Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League | Gruppenphase | 5. Spieltag Ort Estadio Jose Alvalade | Lissabon Anstoss 21.00 Uhr (im GOAL-LIVE-TICKER) Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande (Spanien) Hinspiel 28. September 2021 | Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon 1:0 (1:0)

BVB in der Champions League: Die Ausgangslage in Gruppe C vor dem 5. Spieltag

Platz Team Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Ajax Amsterdam 4 4 0 0 14:2 +12 12 2 Sporting Lissabon 4 2 0 2 9:7 +2 6 3 Borussia Dortmund 4 2 0 2 4:8 -4 6 4 Besiktas Istanbul 4 0 0 4 2:12 -10 0

Ajax ist schon sicher im Achtelfinale dabei, den ersten Platz kann den Niederländern keiner mehr nehmen. Für Besiktas Istanbul endet die Champions-League-Reise nach der Gruppenphase, Platz drei und die Europa League sind auch nicht mehr möglich.

BVB in der Champions League: So kommt Borussia Dortmund heute bereits sicher ins Achtelfinale

Eine wichtige Info: Die Auswärtstorregel gilt seit dieser Saison in der Champions League nicht mehr. Warum das relevant ist? Bei Punktgleichheit gilt in der Gruppenphase der direkte Vergleich, weshalb der BVB aktuell auf dem zweiten Platz steht. Sollte der direkte Vergleich keine Entscheidung bringen, wird auf die Tordifferenz geschaut, das wäre nach einem 1:0-Sieg für Sporting heute also wichtig.

Bei Punktgleichheit zwischen zwei oder mehreren Teams: Diese Kriterien entscheiden

Punkte im direkten Vergleich Tordifferenz im direkten Vergleich Höhere Anzahl an Toren im direkten Vergleich Tordifferenz aus allen Gruppenspielen Höhere Anzahl an Toren in allen Gruppenspielen Höhere Anzahl an Auswärtstoren in allen Gruppenspielen Höhere Anzahl an Siegen in allen Gruppenspielen Höhere Anzahl an Auswärtssiegen in allen Gruppenspielen Fairplay-Wertung Höherer Klubkoeffizient

Nach wie vor ist der direkte Vergleich deshalb der wichtigste Faktor, bei einem 2:1-Sieg für Sporting würde das Auswärtstor den Borussen allerdings nicht den entscheidenden Vorteil bringen.

Wie zieht der BVB bereits heute ins Achtelfinale ein? Das ist ziemlich klar, ein Auswärtssieg würde Borussia Dortmund bereits sicher für die K.-o.-Phase qualifizieren. Dadurch hätte der BVB den direkten Vergleich für sich entschieden und könnte im letzten Gruppenspiel zuhause gegen Besiktas noch so hoch verlieren, der zweite Platz wäre in sicheren Händen. Diese Ausgangslage zeigt einmal mehr, um wie viel es für beide Mannschaften heute Abend geht.

BVB in der Champions League: So verpasst Borussia Dortmund heute bereits sicher das Achtelfinale

Das Worst-Case-Szenario können wir natürlich nicht ignorieren. Wie scheidet der BVB heute bereits aus? Auch hier ist der Blick auf den direkten Vergleich wichtig. Da Dortmund das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hat, ist die Ausgangslage auch hier recht eindeutig:

... bei einer Niederlage mit zwei oder mehr Toren Unterschied scheidet der BVB aus

Dann hätte Borussia Dortmund drei Punkte Rückstand auf Sporting und könnte am letzten Spieltag nur noch gleichziehen, hätte aber den direkten Vergleich gegen die Portugiesen verloren.

Eine Niederlage mit einem Tor Unterschied würde bedeuten: Hoher Sieg im letzten Spiel und auf eine Niederlage für Sporting hoffen. Denn dann wäre die Tordifferenz entscheidend, bei der die Mannschaft von Marco Rose den Portugiesen deutlich unterlegen ist.

BVB in der Champions League: Bei diesem Ergebnis bleibt es bis zum letzten Spieltag offen

Wie gerade ausgeführt, würde ein Sieg mit einem Tor Unterschied für Sporting Lissabon noch nicht für Klarheit in Gruppe C sorgen. Ebenso wäre es bei einem Unentschieden. Dann hätte der BVB den direkten Vergleich gewonnen, müsste im letzten Gruppenspiel dann aber einen Heimsieg einfahren oder bei Niederlage/ Unentschieden auf Schützenhilfe aus Amsterdam hoffen.

Dadurch, dass die Westfalen aber heute alles in der eigenen Hand haben, hoffen wir, dass wir nach dem Spiel nicht mehr groß rechnen müssen.

BVB heute in der Champions League live auf DAZN

Die Partie in Lissabon könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Sowohl auf DAZN 1 (linearer TV-Sender) als auch im LIVE-STREAM habt ihr die Möglichkeit, das Einzelspiel und die Konferenz abzurufen. Hier geht es zu Sporting Lissabon gegen Borussia Dortmund.