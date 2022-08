BVB: Bradley Fink vor Wechsel? Interesse aus der Schweiz

Der BVB hat mit Anthony Modeste einen neuen Angreifer verpflichtet. Nun könnte ein Talent den Klub verlassen.

Sturmtalent Bradley Fink könnte Borussia Dortmund noch in diesem Sommer verlassen. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Demnach zeigen der FC Zürich und der FC Basel aus der Schweiz Interesse am 19-Jährigen.

Die Verantwortlichen würden Fink bei einem entsprechenden Angebot wohl keine Steine in den Weg legen, heißt es in dem Bericht weiter. Derzeit stehen die Zeichen trotz eines bis 2023 laufenden Vertrags definitiv auf Abschied.

BVB-Angreifer ist Junioren-Nationalspieler der Schweiz

Der BVB hat zuletzt mit dem Transfer von Anthony Modeste auf den Ausfall von Sebastien Haller reagiert, was die Chancen Finks auf Profieinsätze noch einmal deutlich reduziert hat. Selbst Youssoufa Moukoko, der im Vergleich mit Fink die Nase vorne hat, könnte nun wieder vermehrt auf der Bank landen.

Junioren-Nationalspieler Fink, der in dieser Saison bislang dreimal für die BVB-Reserve in der 3. Liga auflief, dabei aber kein Tor erzielen konnte, könnte nun in seine Heimat Schweiz zurückkehren. Von dort war er 2019 vom FC Luzern nach Dortmund gewechselt.