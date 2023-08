"Tut auch nicht weh": BVB-Boss Sebastian Kehl reagiert auf Jude Bellinghams Aussagen

Einen Seitenhieb auf Borussia Dortmund sieht Sebastian Kehl in Jude Bellinghams jüngsten Äußerungen nicht.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham hat bei Real Madrid mit drei Toren in den ersten beiden LaLiga-Spielen einen Traumstart hingelegt. Der ehemalige Mittelfeldstar des BVB schwärmte nach dem 3:1 gegen Almería am Samstag: "Ich bin zehnmal besser als letzte Saison." Als Seitenhieb auf seinen ehemaligen Arbeitgeber verstand Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl dies aber nicht.

WAS WURDE GESAGT? "Ich denke nicht, dass es kritisch gegenüber Borussia Dortmund oder auf seine Zeit bei uns gemünzt ist. Daher tut es auch nicht weh, solche Aussagen zu hören", sagte Kehl bei Bild-TV.

Er ergänzte: "Er macht jetzt bei Real Madrid den nächsten Schritt und fühlt sich in dem Umfeld in dieser Mannschaft nochmal wohler. Wir freuen uns, dass er so eine Entwicklung bei Real Madrid nimmt und sehen es als Dank an das, was wir geleistet haben und dass wir den Jungen auf die richtige Spur gebracht haben. Wir drücken ihm die Daumen und wünschen ihm alles Gute."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham war vor wenigen Wochen für 103 Millionen Euro Ablöse vom BVB zu den Blancos gewechselt. Mit seinem neuen Verein steht der englische Nationalspieler im Moment an der Spitze der spanischen Liga.

