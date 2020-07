BVB - Ex-Gladbacher Raffael verrät: Wäre fast bei Borussia Dortmund gelandet

Raffael spielt in der kommenden Saison nicht mehr für Gladbach. Nun hat er verraten, dass er einst beinahme beim BVB gelandet wäre.

Der ehemalige Bundesligastürmer Raffael, dessen Vertrag bei vor wenigen Wochen auslief, hat in einem Interview mit der Rheinischen Post verraten, dass er vor drei Jahren fast bei gelandet wäre.

"Darüber habe ich noch nie gesprochen. Tatsächlich ist der BVB der einzige Verein, bei dem ich mir vorstellen konnte, dass ich da mal spiele, ansonsten gab es in für mich nur Gladbach", so der 35-jährige Brasilianer.

Raffael konnte sich mit BVB nicht über Vertragslaufzeit einigen

Das Problem sei damals allerdings gewesen, "dass wir uns nicht über die Vertragslaufzeit einigen konnten. Ich habe dann bei Borussia verlängert, was mich auch sehr glücklich gemacht hat." Schließlich hatte er bei Gladbach alles, "was ich brauchte. Es hat mir in Gladbach an nichts gefehlt, deswegen wollte ich auch nie unbedingt weg."

An die Zeit bei den Fohlen, für die er insgesamt sieben Jahre spielte, denkt er derweil gerne zurück: "Dafür bin ich so dankbar. Bei Borussia lief einfach alles super für mich und ich kann auf die schönste Zeit in meiner Karriere zurückblicken."

Wie die Karriere des Offensivspieler weitergeht, ist aktuell noch offen. Im Raum steht auch eine Rückkehr in die brasilianische Heimat, wenngleich Raffael einen Verbleib in Europa bevorzugen würde.