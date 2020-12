BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit: Die Aufstellung in der Champions League

Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ist der BVB zu Gast bei Zenit. Goal wirft einen Blick auf die mögliche Aufstellung.

Am 6. Spieltag der trifft Zenit St. Petersburg auf . Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 8. Dezember, um 18.55 Uhr in der Gazprom Arena in Sankt Petersburg.

Im Vorfeld der Partie stellt sich vor allem die Frage, welche Aufstellungen BVB-Coach Lucien Favre und Zenit-Trainer Sergey Semak auf den Platz schicken werden.

Auf beiden Seiten ergeben sich im Hinblick auf die mögliche Aufstellung einige personelle Optionen. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

Zenit vs. BVB: Die Aufstellung zum Champions-League-Duell - in diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen rund um die Personalsituationen bei beiden Mannschaften.

BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit: Die Partie auf einen Blick

Duell Zenit St. Petersburg vs. Borussia Dortmund Datum Dienstag, 8. November 2020 | 18.55 Uhr Ort Gazprom Arena, Sankt Petersburg Zuschauer ~ 20.000

Borussia Dortmund bei Zenit heute: Die Personalsituation beim BVB

Borussia Dortmund geht stark ersatzgeschwächt ins Gruppenfinale der Champions League bei Zenit St. Petersburg am Dienstagabend.

Neben Erling Haaland (Muskelfaserriss), Thomas Meunier (Wadenverletzung) und Thomas Delaney (Rückenprobleme) werden auch Manuel Akanji (Schmerzen im Knie) und Raphael Guerreiro (Muskelbeschwerden) nicht rechtzeitig fit.

@axelwitsel28 über die letzte Partie gegen den #BVB als Zenit-Spieler: "Damals war es ein schweres Spiel für uns. Dortmund war sehr stark, zuhause haben wir 2:4 verloren. Trotzdem eine schöne Erinnerung."#ZenitBVB #UCL pic.twitter.com/FF0dARHWYV — Borussia Dortmund (@BVB) December 7, 2020

Zudem fehlen laut Auskunft von Trainer Lucien Favre während der Pressekonferenz am Montag auch Mahmoud Dahoud und Mateu Morey. Reinier hat nach überstandener Corona-Quarantäne wieder trainiert, fliegt aber nicht mit. "Er wird noch Zeit brauchen", sagte Favre.

Ob Youssoufa Moukoko sein Startelfdebüt im Sturmzentrum geben wird, ließ der BVB-Trainer noch offen. Derweil dürften Marco Reus und Thorgan Hazard, die in der zuletzt geschont wurden, aller Voraussicht nach von Beginn an auflaufen.

Borussia Dortmund bei Zenit: Die voraussichtliche Aufstellung des BVB

Die mögliche BVB-Startelf: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Passlack, Witsel, Bellingham, Schulz - Sancho, Reus - Hazard

Zenit vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Personalsituation bei Zenit

Die Gastgeber aus St. Petersburg befinden sich in der Gruppe F mit lediglich einem Punkt abgeschlagen auf dem letzten Platz. Aus sportlicher Sicht ist das heutige Spiel gegen den BVB daher von keiner großen Bedeutung.

Trotzdem wird Sergey Semak voraussichtlich seine bestmögliche Startformation aufbieten. Personell kann der Zenit-Trainer weitestgehend aus dem Vollen schöpfen, lediglich Innenverteidiger Dejan Lovren steht aufgrund einer Erkrankung nicht zur Verfügung.

Zenit vs. Borussia Dortmund: Die voraussichtliche Aufstellung von Zenit

Die mögliche Zenit-Startelf: Kerzhakov - Sutormin, Prokhin, Rakytskyy, Douglas - Erokhin, Barrios - Kuzyaev, Azmoun, Malcom - Dzyuba

Borussia Dortmund bei Zenit heute: Die BVB-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Die BVB-Startelf: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Morey, Dahoud, Witsel, Schulz - Sancho, Brandt, Reyna

Die BVB-Startelf: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels - Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro - Reyna, Reus, Hazard

Die BVB-Startelf: Bürki - Meunier, Hummels, Akanji, Passlack - Witsel, Can - Brandt, Reus, Sancho - Haaland

BVB (Borussia Dortmund) bei Zenit heute: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Das letzte direkte Duell zwischen Borussia Dortmund und Zenit St. Petersburg ereignete sich am 28. Oktober 2020 - am zweiten Spieltag der laufenden Champions-League-Gruppenphase. Dabei setzte sich der BVB mit 2:0 durch. Mit diesen Aufstellungen gingen die beiden Teams ins Spiel:

BVB: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Witsel - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

Zenit: Kerzhakov - Karavaev, Lovren, Rakytskyy, Douglas - Wendel, Barrios, Erokhin - Kuzyaev, Driussi, Dzyuba

