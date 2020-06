BVB - Borussia Dortmund setzt weiteres Zeichen gegen Rassismus: "Für eine bessere Welt"

Der BVB hat im Training am Donnerstag ein gemeinsames Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Am Wochenende hatten sich bereits Sancho und Hakimi geäußert.

setzt weiter Zeichen gegen Rassismus. Beim Training knieten sich die Profis des Bundesligisten in Gedenken an den von der Polizei getöteten George Floyd am Donnerstag in Herzform hin - mit angemessenem Sicherheitsabstand.

"Wir unterstützen die Black-Lives-Matter-Bewegung", schrieb Abwehrchef Mats Hummels bei Twitter. "Wir akzeptieren keine Form von Rassismus. Für eine offene und tolerante Welt, für eine bessere Welt!"

Nach dem Tod von George Floyd: Sancho und Hakimi setzten schon am Wochenende ein Zeichen

Der BVB ist bekannt für seine Anti-Rassismus-Initiativen. Erst am Wochenende hatten Jadon Sancho und Achraf Hakimi während des Spiels beim SC Paderborn (6:1) T-Shirts mit der Aufschrift "Justice for George Floyd" präsentiiert. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sah nach Prüfung von einer Bestrafung ab.

We the players of Borussia Dortmund fully support the Black Lives Matter Movement. We do not accept racism of any kind. For an open minded and tolerant world, for a better world! pic.twitter.com/wPW7M7NyMO — Mats Hummels (@matshummels) June 4, 2020

In den USA haben sich am Tod des 46-Jährigen infolge einer brutalen Polizeikontrolle in Minneapolis landesweite Proteste entzündet.