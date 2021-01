Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Spitzenspiel in der Bundesliga: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt den VfL Wolfsburg. Goal erklärt alles rund um die Übertragung der Bundesliga.

Der 14. Spieltag ist in vollem Gange, ganz besonders freuen sich Fans auf diese spannende Begegnung: Der BVB ( ) empfängt am Sonntag den . Anstoß im Signal-Iduna-Park ist um 15.30 Uhr.

Es ist das Spiel des Vierten, Wolfsburg, gegen den Fünften, Dortmund. Obwohl Wolfsburg in dieser Saison erst einmal verloren hat, während der BVB schon fünfmal als Verlierer vom Platz ging, sind die Schwarz-Gelben nur zwei Punkte hinter den Wölfen.

Bis zur Tabellenspitze ist es für beide allerdings weit: Wolfsburg liegt sechs, Dortmund acht Punkte hinter "Wintermeister" . Für beide Teams dürfte es jetzt eher darum gehen, einen Platz in der zu sichern.

Welches der beiden Teams holt sich den ersten Sieg im neuen Jahr? Goal erklärt, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg: Alles rund um die Partie der

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) - VfL Wolfsburg Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Datum Sonntag, 3. Januar 2021, 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund Zuschauer Keine

BVB (Borussia Dortmund) gegen VfL Wolfsburg: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV?

Die Feiertage sind vorbei, der Sonntag ist für viele Menschen der letzte Tag, bevor der Alltag wieder seinen Lauf nimmt. Wenig verwunderlich also, dass viele Fans diesen letzten Tag der Entspannung vor dem Fernseher verbringen.

Vor allem Anhänger*innen des BVB und vom VfL Wolfsburg werden dabei das Spiel ihrer Mannschaft ins Auge gefasst haben: 15.30 Uhr am Sonntag - die perfekte Uhrzeit, um die Bundesliga zu verfolgen.

Bundesliga: Sky überträgt BVB vs. VfL Wolfsburg

Allerdings stellt sich an dieser Stelle die grausame Frage, bei der vielen Fans die Nackenhaare zu Berge stehen: Wird das Spiel meines Lieblingsvereins überhaupt im TV übertragen?

Wir können euch beruhigen: Ja, die Begegnung zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem VfL Wolfsburg ist LIVE und in voller Länge zu sehen. Der Fernsehsender Sky überträgt das Spiel schon ab 14.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Die Sky-Übertragung von BVB gegen Wolfsburg: Marcus Lindemann kommentiert

Sender : Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Beginn der Übertragung: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Kommentar: Marcus Lindemann

BVB vs. Wolfsburg: So teuer ist es, die Bundesliga im TV zu verfolgen

Für viele Fans ist das schon klar, trotzdem erklären wir es hier gerne nochmal: Sky ist ein Pay-TV-Sender. Das bedeutet, dass Sky Geld verlangt, wenn man auf die Übertragungen zugreifen will.

Um also die Bundesliga sehen zu können, müsst ihr ein Abonnement bei Sky abschließen. Das macht ihr, indem ihr eines der zahlreichen Pakete bucht. Dabei ist jedes Paket für einen anderen Bereich zuständig. Grob zusammengefasst lässt es sich ungefähr so auflisten:

Cinema-Paket : Filme

: Filme Entertainment-Paket : Serien

: Serien Kids-Paket : Kindgerechte Inhalte

: Kindgerechte Inhalte Bundesliga-Paket : Bundesliga und

: Bundesliga und Sport-Paket: Champions League, Formel 1, Premier League

Natürlich benötigt ihr nur das Bundesliga-Paket, um das Spiel zu verfolgen, allerdings könnt ihr euch zusätzlich auch ein oder mehrere andere Pakete buchen - teilweise spart ihr so sogar Geld. Hier findet ihr eine vollständige Übersicht!

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg: Wer überträgt / zeigt das Bundesligaspiel im LIVE-STREAM

Im Jahr 2021 findet der größte Teil der Unterhaltung im Internet statt: Nicht nur die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wertvoll und hilfreich Streamingdienste sein können, wenn man viel Zeit zuhause verbringt.

Auch Sky hat die Zeichen der Zeit mitbekommen und überträgt sein Programm im Internet - gleich zwei Streamingplattformen gehören zum Fernsehsender. Welche das sind, was die können und worin die sich unterscheiden, das erklären wir in der folgenden Tabelle.

Variante 1: Sky Go Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Ohne Zusatzkosten

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Mit korrekten LogIn-Daten anmelden

Passenden LIVE-STREAM auswählen

Zusätzlich: SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat

Variante 2: Das Sky Ticket Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

App kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Alternative zu Sky: So seht ihr die Highlights von BVB vs. Wolfsburg kostenlos auf DAZN

Apropos Streamingdienste: Sky ist nicht der einzige TV-Sender / Streamingdienst, der die Bundesliga LIVE überträgt. Auch DAZN ist ein prominenter Vertreter und spielt eine immer größere Rolle bei der Übertragung der Bundesliga.

Die Plattform aus Ismaning bei München bietet nicht nur jetzt schon exklusive Bundesliga-Übertragungen an (Beispiele: gegen am 2.1.2021, gegen FC Bayern München am 8.1.2021), sondern zeigt auch zu jedem Spiel die Highlights.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind die besten Szenen der Partie auf DAZN zu sehen - so auch nach dem Spiel zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg. Mit dem DAZN Probemonat könnt ihr das gesamte Programm von DAZN kostenlos sehen!

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg live verfolgen: Die Übertragungen auf einen Blick

