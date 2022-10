Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart? Die Bundesliga bei Sky im LIVE-STREAM

Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt den VfB Stuttgart. Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es hier bei GOAL.

Am 22. Oktober 2022 ist der VfB Stuttgart zu Gast beim BVB (Borussia Dortmund). Die Bundesligapartie wird um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund angepfiffen.

Der BVB wartet bereits seit drei Bundesligaspielen auf einen Sieg, zuletzt setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Union Berlin. Den Stuttgartern gelang vor einer Woche mit einem 4:1-Sieg gegen Bochum ein kleiner Befreiungsschlag. Trotzdem trennen beide Teams noch einige Plätze auf der Tabelle. Während die Dortmunder aktuell auf dem vierten Tabellenplatz stehen, befindet sich Stuttgart auf Rang 14. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM bei Sky.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart? Das Spiel auf einen Blick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 22. Oktober - 15:30 Uhr Spielort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart? Die Übertragung im TV

Verantwortlich für das Zeigen der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN sowie der Pay-TV-Sender Sky. Alle Spiele, die am Samstag stattfinden sind allerdings immer nur bei Sky zu sehen. Darunter fällt also auch die Begegnung zwischen Dortmund und Stuttgart.

Wie der Begriff Pay-TV aber schon verrät, müsst Ihr bei Sky ein kostenpflichtiges Abo abschließen, das es Euch erlaubt, die Bundesliga live sehen zu können. Sky bietet Euch verschiedenen Pakete an, die Ihr als Abo abschließen könnt. Welche Pakete es gibt, welches genau Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr am 22. Oktober ab 15:30 Uhr die vollen 90 Minuten der Partie live bei Sky Sport UHD sehen. Wer lieber die Konferenz mit allen anderen Spielen sehen möchte, der ist bei Sky Sport 1 richtig aufgehoben.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart? Die Partie per LIVE-STREAM

Neben der TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit die Begegnung per LIVE-STREAM zu sehen. Dabei stehen Euch sogar zwei unterschiedliche Optionen zur Verfügung.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart? Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Jeder der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich einfach die Sky Go-App herunterladen und sich dann dort mit seinen Zugangsdaten anmelden. Jetzt könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket einfach per LIVE-STREAM sehen. Alles was Ihr noch braucht, ist ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den STREAM sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart? Mit WOW zum LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit, mit der Ihr den LIVE-STREAM zum Spiel sehen könnt, heißt WOW. Das ist Euch vielleicht noch unter den Namen Sky Ticket bekannt. Den LIVE-STREAM könnt Ihr jetzt mit WOW-Livesport sehen. Dafür zahlt Ihr 29,99 Euro pro Monat und könnt dann dafür sowohl die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League live bei Sky im STREAM sehen.

Außer einem gültigen WOW-Livesport-Abo braucht Ihr dann natürlich auch noch ein internetfähiges Gerät, um den STREAM verfolgen zu können. Den Link zur Anmeldung bei WOW-Livesport findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart? Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr könnt das Spiel nicht direkt live vor dem Bildschirm verfolgen? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir Abhilfe schaffen. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, hier bleibt Ihr immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart? Die Aufstellungen

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt ihr sie hier nachlesen.