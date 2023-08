BVB: Kein Vertrauen in Youssoufa Moukoko? Borussia Dortmund sucht offenbar Haller-Ersatz

Der BVB soll sich mit Youssoufa Moukoko als Ersatz von Sébastien Haller nicht mehr wohlfühlen. Offenbar rückt ein alter Bekannter in den Fokus.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund ist offenbar interessiert daran, einen neuen Stürmer zu verpflichten. Nach Informationen der Bild könnte Hugo Ekitiké deshalb wieder Thema werden. Grund dafür sei ein gewisses Misstrauen gegenüber Youssoufa Moukoko.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut der Boulevardzeitung wolle man beim BVB zwei Risikofaktoren ausschließen: Moukoko sei den Verantwortlichen bisher zu wechselhaft in seinen Leistungen gewesen. In der vergangenen Saison fehlte Haller lange wegen einer Krebserkrankung.

Damals hatte Moukoko eine starke Phase zwischen September und November, anschließend traf er lange nicht. Der zweite Faktor soll die generelle Abhängigkeit von Haller sein. Das System von Edin Terzic sei auf ihn zugeschnitten, was einen möglichen Ausfall zum Problem mache. Dann sei man offensiv zu dünn besetzt.

Ekitiké stand im vergangenen Sommer bereits auf dem Wunschzettel des BVB. Damals entschied sich der heute 21-Jährige für eine Leihe zu Paris Saint-Germain. Der französische Topklub nahm das Talent dieses Jahr für 28,5 Millionen Euro unter Vertrag.

Allerdings berichteten mehrere Medien in Frankreich zuletzt, dass man bereit sei, ihn direkt wieder abzugeben. Grund dafür wären das Interesse an Kolo Muani von Eintracht Frankfurt sowie der Wunsch nach einem neuen Stürmer generell.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Viel konkreter wurde es bisher noch nicht. Zwar hatte Sebastian Kehl zuletzt mehrfach nicht ausgeschlossen, dass es weitere Sommer-Transfers geben könnte, doch über einen neuen Stürmer wurde öffentlich nicht gesprochen.

Bisher berichtete lediglich das französische Portal Le Meilleur du PSG davon, dass sich Borussia Dortmund bereits über Ekitiké informiert haben soll. Selbiges gelte für Eintracht Frankfurt.

Demnach habe der Spieler selbst aktuell aber kein Interesse daran, Paris zu verlassen. Eine schnelle Entscheidung ist also eher nicht zu erwarten.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ekitiké hat in der französischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Während seiner Leihe kam er in 1.395 Pflichtspielminuten und 32 Einsätzen auf je vier Tore und Torvorlagen.