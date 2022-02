Am 22. Bundesliga-Spieltag geht es für Union Berlin gegen den BVB (Borussia Dortmund). Los geht es an an der Alten Försterei am Sonntag, 13. Februar 2022, um 15.30 Uhr. Im Folgenden erklärt Euch GOAL, ob und wie Ihr das Duell im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt. Doch das ist nicht alles: Auch die Infos, wo die Highlights und ein LIVE-TICKER zu finden sind, haben wir für Euch parat.

Wenn der Vierte auf den Zweiten trifft, ist das zweifelsohne ein Top-Spiel in der Bundesliga. Für die absolute Spitze, den ersten Platz, kommen aber Union und der BVB wohl nicht mehr in Frage. Zu weit sind die Bayern schon enteilt, erst recht nach dem Dortmunder 2:5 in der Vorwoche gegen Bayer Leverkusen.

Dabei präsentierte sich die BVB-Defensive mal wieder als das Sorgenkind der Schwarz-Gelben: Bereits 36 Gegentore hat sie zugelassen, damit stellen die Dortmunder die fünftschlechteste Abwehr der Liga. Und die wird auch gegen Union wieder gefordert sein, auch wenn bei den Berlinern in den vergangenen Wochen ein Offensiv-Abgang die Schlagzeilen bestimmte: Max Kruse ging in der Winterpause von Berlin nach Wolfsburg, aber die Eisernen bauen darauf, dass sie auch ohne ihn ihren Platz in den Europapokal-Rängen verteidigen und damit zum zweiten Mal in Folge ins internationale Geschäft einziehen dürfen.

Wer setzt sich im direkten Duell zwischen Union und dem BVB am 22. Bundesliga-Spieltag durch? Rutscht der BVB in die nächste Krise, kommt Union den Dortmundern immer näher? Die Antworten auf diese Fragen gibt es am Sonntagnachmittag - und Ihr könnt live dabei sein.

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Bundesliga-Spiel im Überblick

Begegnung: Union Berlin vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga, 22. Spieltag

Datum: 13. Februar 2022, 15.30 Uhr

Austragungsort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Läuft das Bundesliga-Spiel im Free-TV?

In der Bundesliga sind die Spiele auch in dieser Saison wieder auf das Free-TV und die Pay-TV-Sender aufgeteilt. Dabei ist der Anteil der kostenfreien LIVE-Übertragungen verschwindend gering: Nur zum Hin- und Rückrundenauftakt, dem Ende der Hinrunde und in der Relegation laufen Bundesliga-Spiele im Free-TV.

Union vs. BVB ist jedoch eine Partie des 22. Spieltags und damit ist klar, dass es keine Übertragung bei ARD, ZDF oder Sat.1 gibt. Stattdessen läuft das Duell im Pay-TV - und damit ist ein Abo die Voraussetzung dafür, die 90 Minuten aus Berlin LIVE miterleben zu können.

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund): Wer überträgt heute live - DAZN oder Sky?

In der aktuellen Saison teilen sich zwei Abo-Anbieter die LIVE-Rechte an der Bundesliga: der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky.

Die Aufteilung erfolgt dabei nach einem einfachen Prinzip: Am Samstag ist Sky der Sender, der die Bundesliga zeigt, am Freitag und Sonntag ist es DAZN. Das bedeutet, dass heute DAZN Eure Anlaufstelle für das Spiel zwischen Union und dem BVB ist.

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Setzt es für die Dortmunder die zweite bittere Niederlage in Folge? Wie sich der BVB bei den heimstarken Eisernen schlägt, seht Ihr LIVE bei DAZN.

Das ist aber nur möglich, wenn Ihr zuvor ein Abo beim Streamingdienst abgeschlossen habt. Wie das funktioniert und welche Möglichkeiten es bei DAZN gibt, erklären wir Euch im folgenden Absatz. Außerdem präsentieren wir Euch das umfangreiche Live-Sport-Angebot von DAZN.

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Das große Sportprogramm bei DAZN

Die Bundesliga ist nur ein wichtiger Bestandteil des riesigen Sportprogramms von DAZN. Dort gibt es nämlich nicht nur die höchste deutsche Spielklasse zu sehen, sondern noch viel, viel mehr LIVE-Sport - und das fast rund um die Uhr.

Fußball ist mit der Champions League, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Länderspielen und noch vielem mehr stark vertreten, aber auch für Fans anderer Sportarten ist jede Menge mit dabei: So zeigt DAZN die NFL, NBA und MLB aus Nordamerika, ist beim Winter- und beim Kampfsport mit dabei und überträgt auch Handball, Darts und Tennis.

Um das alles LIVE genießen zu können, müsst Ihr bei DAZN ein Monats- oder ein Jahresabo buchen. Das Monatsabo ist für 29,99 Euro zu haben. Günstiger wird es aber, wenn Ihr Euch gleich für ein Jahr bindet: Dann sinkt der monatliche Preis auf 24,99 Euro. Wenn Ihr dann noch das Ganze lieber in einer Summe zahlt, geht es noch weiter runter: Dann werden insgesamt 274,99 Euro fällig.

Wenn Ihr Euch angemeldet und das Abo abgeschlossen habt, kann es auch schon losgehen: Dann könnt Ihr Euch den LIVE-STREAM Eurer Wahl aussuchen - und das Streaming-Vergnügen startet!

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund): Highlights und LIVE-TICKER

DAZN hat nicht nur die LIVE-Spiele der Bundesliga am Freitag und Sonntag im Angebot, sondern auch die Highlights der übrigen Partien. Und zwar in einer Highlight-Show, die am Samstag stündlich wiederholt wird. Die besten Szenen der Freitags- und Sonntagsspiele, die ja ohnehin auf DAZN laufen, gibt es natürlich auch einzeln auf der Plattform - genau wie das komplette Spiel im Re-Live.

Darüber hinaus haben auch die ARD, das ZDF sowie Sport1 Highlight-Rechte aus der Bundesliga. Sie können sie deshalb auf Ihrer Website und auch auf ihren entsprechenden YouTube-Kanälen präsentieren.

Wenn Ihr aber schon während des Spiels gespannt seid, was sich auf dem Rasen tut und Ihr keinen Stream parat habt, dann ist der LIVE-TICKER von GOAL die ideale Lösung: Dort erhaltet Ihr alle Infos aus Berlin: Tore, Chancen, Karten, Wechsel - alles in Sekundenschnelle übermittelt!

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung Union Berlin vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga, 22. Spieltag Free-TV - Pay-TV DAZN 1 (linear) LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 13. Februar 2022, 14.30 Uhr Kommentator Uli Hebel Experte Ralph Gunesch LIVE-TICKER GOAL

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Die Aufstellungen

Hier erscheinen rund eine Stunde vor Spielbeginn die beiden Startformationen der Teams.