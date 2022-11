BVB (Borussia Dortmund) – Talent Guille Bueno will zu Real Madrid: "Wäre ein Traum"

Beim BVB möchte Guille Bueno in der Bundesliga Fuß fassen, langfristig träumt der Spanier jedoch von Real Madrid.

WAS IST PASSIERT? Linksverteidiger Guille Bueno von Borussia Dortmund II hat in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung AS über seine Zukunftsplanung gesprochen. Dabei verriet der 20-Jährige, dass er davon träumt, eines Tages für Real Madrid zu spielen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich mag Madrid, es ist die Mannschaft, die ich am meisten verfolge ", sagte Bueno: "Jeder möchte in seiner Karriere zu einem Klub wie Real. Es wäre ein Traum." Sein Fokus liege in dieser Spielzeit jedoch darauf, beim BVB auch im Profiteam eine Rolle zu spielen.

Er betonte: "Im Moment bin ich in meiner Mannschaft, der Reservemannschaft, wichtig. Ich möchte in dieser Richtung weitermachen. Daher ist alles, was mit der ersten Mannschaft zu tun hat - mein Debüt - ein gutes Ziel für diese Saison."

WAS IST DER HINTERGRUND? Erst im vergangenen Jahr wechselte Bueno aus der Jugend von Deportivo La Coruña nach Dortmund, wo er seitdem für die Zweitvertretung aufläuft. Im Sommer durfte der Spanier jedoch erste Profiluft schnuppern und absolvierte die Vorbereitung mit dem Bundesliga-Team von Edin Terzic.

Bueno lief in der laufenden Saison zwölfmal in der 3. Liga auf und bereitete ein Tor vor. Dabei gehörte er, wenn er fit war, zum Stammpersonal, verpasste jedoch aufgrund einer Rückenverletzung drei Partien.