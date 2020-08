BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Testspiel übertragen

Testspiel für den BVB: Die Borussen treffen auf den SCR Altach. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

spielt gegen den SCR Altach. Die Partie wird um 17 Uhr angepfiffen.

Der BVB befindet sich aktuell im Trainingslager in Bad Ragaz, im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison testet Dortmund gegen den österreichischen Erstligisten SCR Altach. Mit dabei sein werden unter anderem die beiden Engländer Jadon Sancho, dessen Vertrag überraschend vorzeitig verlängert wurde, und Neuzugang Jude Bellingham, der für 23 Millionen Euro von Birmingham City kam. Der SCR Altach schloss die vergangene Saison im Mittelfeld der österreichischen ab. Dortmund wurde Vizemeister hinter dem .

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind.

BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb Testspiel Datum 12. August 2020 Uhrzeit 17 Uhr Ort Bad Ragaz

BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Die Testspiele der Top-Vereine aus der Bundesliga sind durchaus interessant, vor allem die Fans des jeweiligen Teams wollen wissen, wie ihre Mannschaft in dieser Saison drauf ist. Des Weiteren bekommt man die Neuzugänge seines Teams zu Gesicht – Einschalten lohnt sich also. Die Testspiele werden in der Regel nicht von den "großen" Sportsendern wie Sky oder DAZN übertragen, die sich primär auf die Bundesliga und die konzentrieren. Der Privatsender Sport1 hat die Rechte für das heutige Testspiel erhalten und überträgt live und in voller Länge.

BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach heute live im TV sehen: So geht’s

Sport1 geht heute um 16.55 Uhr auf Sendung und überträgt die Partie über die vollen 90 Minuten. Dirc Seemann wird das Geschehen für Euch kommentieren. Der Sender ist für jeden von Euch frei empfangbar, was bedeutet, dass BVB vs. Altach heute live im Free-TV läuft!

BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach heute live im LIVE-STREAM

Neben der TV-Übertragung wird es auch zwei LIVE-STREAMS geben, die das Testspiel zeigen. Zum einen streamt Sport1 parallel zur TV-Übertragung, zum anderen gibt es die Partie über den YouTube-Kanal von Borussia Dortmund zu sehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach heute live LIVE-STREAM: Sport1

Der Stream von Sport1 ist, wie auch die Fernsehübertragung, live und kostenlos! Ihr müsst nur auf diesen Link klicken, der Euch automatisch auf die Seite des Privatsenders und damit zum LIVE-STREAM weiterleitet. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Quelle: Imago Images / Noah Wedel

BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach heute live im LIVE-STREAM: YouTube

Eine weitere, kostenlose Möglichkeit, das Match zu schauen, ist über den YouTube Kanal von Borussia Dortmund. Die Borussen gehen mit ihrem Stream um 17 Uhr online. Zu YouTube gelangt Ihr über diesen Link.

BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Ergebnis-Ticker von Goal

Wer gerade unterwegs ist und nicht sein ganzes Datenvolumen für den Stream verbraten will, der bleibt über den kostenlosen Ergebnis-Ticker von Goal immer auf dem Laufenden – schaut mal rein!

BVB (Borussia Dortmund) gegen SCR Altach heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick