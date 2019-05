BVB gegen den FC Schalke 04: Das Halbfinale der U19 heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Halbfinale um die U19-Meisterschaft kommt es zum Revierderby. Goal erklärt Euch, wie Ihr Schalke gegen den BVB im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Im Kampf um den Einzug ins Finale der Deutschen U19-Meisterschaft kommt es zum Derby zwischen und dem . Anstoß des Rückspiels ist am Montag (20. Mai) um 18.45 Uhr im Stadion Rote Erde.

Im Hinspiel hatte sich der Nachwuchs des BVB am vergangenen Mittwoch trotz mehrmaliger Führung mit einem 2:2 begnügen müssen. Schalke schockte die besseren Dortmunder mit einem Tor in der 94. Minute, die damit eine glänzende Ausgangsposition herschenkten.

Tobias Raschl hatte den BVB in der 21. Minute im Führung gebracht. Er scheiterte zunächst vom Punkt, konnte im Nachschuss aber zum 1:0 einschieben. In der 37. Minute ließ sich S04-Kapitän Görkem Can die Chance nicht nehmen, seinen Elfmeter zum Ausgleich zu verwandeln.

Emre Aydinel belohnte den BVB für die Überlegenheit in der zweiten Halbzeit mit einem Freistoß aus 25 Metern (62.). Doch anstatt den dritten Treffer zu erzielen, kassierte Dortmund den späten Ausgleich zum 2:2.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie die Partie der U19-Teams von Schalke und dem BVB heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Der BVB empfängt Schalke: Alle Infos zum Halbfinale der U19-

Duell Borussia Dortmund U19 vs. FC Schalke 04 U19 Datum Montag, 20.05.2019, 18.45 Uhr Ort Stadion Rote Erde, Dortmund Zuschauer 9.999 Plätze

BVB gegen Schalke: Das U19-Halbfinale heute live im TV sehen

Wie bereits in den letzten Jahren zeigt Sport 1 die Spiele der Endrunde um die Deutsche U19-Meisterschaft live und kostenlos im Free-TV. Am Montag wird daher auch das erneute Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und Schalke übertragen.

Beginn der Übertragung ist um 19 Uhr. Da der Anstoß in Dortmund aber bereits um 18.45 Uhr erfolgen wird, verpasst Ihr bei Sport 1 die ersten 15 Minuten des Aufeinandertreffens.

Die ganzen 90 Minuten könnt Ihr nur beim Pay-TV-Sender Sport 1+ verfolgen. Dort beginnt die Übertragung mit dem Anstoß. Zu welchen Preisen Ihr Sport 1+ empfangen könnt, ist auf der Webseite des Senders nachzulesen.

BVB gegen Schalke: Das U19-Halbfinale heute im LIVE-STREAM verfolgen

Parallel zur TV-Übertragung wird Sport 1 die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 auch im LIVE-STREAM zeigen. Über den 24-Stunden-Stream könnt Ihr Euch die meisten Sendungen auch online anschauen.

Hier gelangt Ihr zum LIVE-STREAM der Partie zwischen der U19 von Borussia Dortmund und Schalke 04.

Die Duelle zwischen Dortmund und Schalke in der U19 Bundesliga West

Schalke beendete die Saison 2018/19 in der U19-Bundesliga West einen Punkt vor dem Rivalen aus Dortmund.

Im Hinspiel musste S04 jedoch vor heimischer Kulisse ein 1:4 hinnehmen. Bereits nach 57 Minuten führte der BVB mit 4:0, drei Tore von Emre Aydinel vor der Pause und Alaa Bakir sorgten für die hohe Führung. Umit Yildiz kam nur noch zum Ehrentreffer für die Gastgeber.

Im Rückspiel setzte sich Schalke schließlich dank eines Treffers von Kapitän Görkem Can mit 1:0 durch.

BVB U19 gegen Schalke U19: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Mannschaften rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.