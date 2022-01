Am heutigen Freitagabend (14. Januar 2022) empfängt Borussia Dortmund im heimischen Signal-Iduna-Park den SC Freiburg. Das Bundesligaspiel wird um 20:30 Uhr angepfiffen.

Ein Blick auf die Tabelle verrät zwar, dass der BVB weiterhin Bayern-Jäger Nummer Eins bleibt, direkt dahinter reiht sich allerdings schon das Team von Trainer Christian Streich ein. Um weiterhin so nah wie möglich an den Bayern dranbleiben zu können, wollen die Dortmunder heute natürlich die drei Punkte zuhause behalten.

Aber auch der SC Freiburg will sich auf den Champions-League-Plätzen der Bundesligatabelle festsetzen. Wir können uns also auf ein spannendes Spiel heute Abend freuen.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie findet Ihr hier bei GOAL.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Borussia Dortmund vs. SC Freiburg Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 14. Januar - 20:30 Uhr Spielort Signal-Iduna-Park

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Leider nein, eine Übertragung der Partie im Free-TV gibt es nicht. Es werden zwar einige wenige ausgewählte Partien über die Saison verteilt im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, die heutige gehört allerdings nicht dazu. Trotzdem müsst Ihr nicht ganz auf eine Übertragung verzichten. Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr mehr dazu.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich größtenteils der Bezahlsender Sky sowie der Streamingdienst DAZN. Letzterer zeigt alle Partien am Freitag und Sonntag, der Rest läuft nur auf Sky. Demzufolge ist die heutige Partie also nur bei DAZN zu sehen.

Wie der Begriff des Streamingdiensts schon verrät, könnt Ihr die Inhalte von DAZN vornehmlich per LIVE-STREAM verfolgen. Zum Zusehen braucht Ihr im Regelfall also auf alle Fälle schon mal ein internetfähiges Gerät. Dann müsst Ihr noch ein kostenpflichtiges Abo abschließen, denn DAZN ist leider nicht umsonst. Für ein Monatsabo zahlt Ihr 14,99 Euro, für das Jahresabo werden 149,99 Euro fällig. Was könnt Ihr denn auf DAZN aber dann eigentlich sehen, wenn Ihr Euch angemeldet habt?

Die Antwort lautet: Eine ganze Menge. Neben den Bundesligaspielen am Freitag und Sonntag seht Ihr dort die italienische, spanische und französische Liga live. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL sowie Tennis, Darts, Boxen oder Motorsport. Das volle Programm also, bei dem jeder Sportfan sicherlich rund um die Uhr fündig wird.

Jetzt aber zurück zum Spiel BVB vs. Freiburg heute. Wie die Übertragung bei DAZN aussieht, haben wir hier kurz für Euch zusammengefasst:

Übertragungsbeginn: 19:30 Uhr

Spielbeginn: 20:30 Uhr

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Sebastian Kneißl

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Wer das Spiel nicht live vor dem Bildschirm verfolgen kann, für den haben wir den LIVE-TICKER im Angebot. Dort bleibt Ihr immer up to date und werdet sofort informiert, wenn auf dem Spielfeld etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgeben, könnt Ihr sie hier nachlesen.