BVB beim SC Freiburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Bundesliga

Am 30. Spieltag der Bundesliga muss Borussia Dortmund zum SC Freiburg. Wir sagen Euch, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Es geht in die heiße Phase der , das Rennen um den Titel geht in die nächste Runde: Am 30. Spieltag ist beim gefordert. Anstoß der Partie ist am Sonntag um 15.30 Uhr.

Mit 66 Punkten liegt der BVB aktuell hinter Tabellenführer FC Bayern (70) auf dem zweiten Rang und darf sich keinen weiteren Ausrutscher erlauben, wenn man den Rekordmeister nicht aus den Augen verlieren möchte.

Dass Freiburg einen unangenehmen Gegner für dieses Vorhaben darstellt, ist kein Geheimnis. Zuletzt strauchelte der FC Bayern in Freiburg und kam nicht über ein 1:1 hinaus.

Danach musste Freiburg jedoch ein 0:5 gegen Mainz sowie ein 1:2 gegen Bremen hinnehmen. Es bleibt somit spannend, in welcher Form sich die Hausherren am Sonntag präsentieren.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Partie zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams sowie mögliche LIVE-TICKER.

Der BVB in Freiburg: Das Duell in der Übersicht

Duell SC Freiburg gegen Borussia Dortmund Datum Sonntag, 21. April 2019, 15.30 Uhr Ort Schwarzwald-Stadion, Freiburg Zuschauer 24.000 Zuschauer

Freiburg gegen Dortmund heute live im TV sehen? So funktioniert's

In haben sich die Pay-TV-Sender die exklusiven Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert, daher wird Freiburg gegen Dortmund heute nicht live im Free-TV laufen.

Freiburg gegen Dortmund heute live im TV bei Sky

Mit dem Pay-TV-Anbieter Sky könnt Ihr die Partie aber dennoch im TV verfolgen. Dieser besitzt die Rechte an den Sonntagsspielen der Bundesliga um 15.30 Uhr und wird Freiburg gegen Dortmund auf dem Sender Sky Bundesliga HD 1 zeigen.

Live dabei sein könnt Ihr aber nur mit einem Sky-Abo. Das Sky Bundesliga Paket kostet für Neukunden derzeit 19,99 Euro monatlich, genauere Infos zu den verschiedenen Sky-Abonnements erhaltet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund heute im LIVE-STREAM sehen

Zusätzlich zu der TV-Übertragung könnt Ihr Freiburg gegen Dortmund auch im LIVE-STREAM schauen. Dieser ist allerdings ebenfalls nur für Sky-Kunden verfügbar.

Mit Sky Go habt Ihr als Sky-Abonnenten die Möglichkeit, die Partien der Bundesliga auch unterwegs zu schauen. Der LIVE-STREAM liefert Euch dabei die identische Übertragung wie im TV.

Als Kommentator ist heute Wolff Fuss angesetzt. Er wird über 90 Minuten begleiten, was in Freiburg auf dem Platz passiert.

Alles, was Ihr braucht, um auf den Stream zugreifen zu können, ist die kostenlose Sky-Go-App, die (zum Beispiel im Apple Store und Google Play-Store) heruntergeladen werden kann. Anschließend kann der LIVE-STREAM auf fast allen mobilen Geräten gestartet werden.

DAZN zeigt die Highlights von Freiburg gegen Dortmund

Ihr wollt kein zusätzliches Sky-Abo abschließen oder könnt die Begegnung zwischen Freiburg und Dortmund nicht live verfolgen? DAZN liefert Euch bereits 40 Minuten nach dem Ende die Highlights aller Bundesligaspiele.

In einer fünfminütigen Zusammenfassung könnt Ihr Euch die wichtigsten Szenen der Begegnung nochmals re-live ansehen. Am Sonntag wird der Beitrag gegen 18 Uhr auf der Plattform zu finden sein.

Um auf die Inhalte zugreifen zu können, benötigt Ihr aber ein DAZN-Abo. Dieses könnt Ihr zunächst einen Monat kostenlos testen, anschließend zahlt Ihr 9,99 Euro im Monat und bekommt dafür neben den Bundesliga-Highlights auch die Spiele der Premier League, , und .

Seit dieser Saison ist DAZN zudem die Heimat der und . Auch die NBA, NFL und NHL sowie Box- und Darts-Events hat der Streamingdienst im Programm.

Das komplette Programm von DAZN seht Ihr in unserer Übersicht.

Borussia Dortmund beim SC Freiburg heute live im TICKER

Es gibt Tage, an denen hat man keinen Stream der Bundesliga zur Hand. Genau für solche Fälle hat Goal einen kostenlosen LIVE-TICKER im Angebot.

Bereits um 14.40 Uhr beginnen wir mit unserer Berichterstattung. Sobald der Ball in Freiburg rollt, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen auf dem Laufenden.

Somit seid Ihr bei Toren, Chancen und Karten live dabei und bekommt detaillierte Beschreibungen der wichtigsten Szenen geliefert.

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.