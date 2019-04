BVB: Droht der Ausfall von Paco Alcacer gegen den FC Bayern?

Borussia Dortmund hat vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München weitere Verletzungssorgen. Stürmer Paco Alcacer soll sich am Arm verletzt haben

bangt vor dem Spiel gegen den (Sa, 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) um Paco Alcacer. Der Torjäger hat sich laut Bild eine Verletzung am Arm zugezogen und droht für die Partie in der Allianz Arena auszufallen. Das Spiel gegen den konnte er noch beenden, dann seien die Schmerzen aber größer geworden.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am Dienstag und Mittwoch soll der Spanier das Training verpasst haben. Mit Spezialisten arbeitet der Klub aktuell an einer Schiene, die einen Einsatz eventuell ermöglichen könnte. Gänzlich frei von jeder Einschränkung wäre Alcacer allerdings auch mit der Stabilisierung nicht.

Borussia Dortmund mit vielen Verletzten

Als Ersatz für den Spanier käme wohl insbesondere Mario Götze in Frage. Maximilian Philipp laboriert noch an einem Außenbandanriss im Knie und ist damit einer von vielen Verletzten bei Borussia Dortmund. Auch in der Defensive drückt nach den Ausfällen von Abdou Diallo und Achraf Hakimi der Schuh.