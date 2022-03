Bundesliga am Mittwochabend! Borussia Dortmund gastiert zum Nachholspiel bei Mainz 05. Die Partie hätte eigentlich am 6. März stattfinden sollen, wurde jedoch wegen zahlreicher Corona-Fälle im Kader der Mainzer verschoben und findet nun am Mittwoch, den 16. März um 18.30 Uhr statt.

Borussia Dortmund hofft nach den jüngsten Strauchlern der Bayern noch leise auf die Meisterschaft. Immerhin: Bei einem Sieg in Mainz würde der Rückstand auf den Spitzenreiter nur noch vier Punkte betragen.

Mainz 05 steht derweil mit 34 Punkten im Mittelfeld der Tabelle und dürfte bei einem Dreier gegen den BVB noch von Europa träumen. Nach unten hin ist die Svensson-Elf eigentlich abgesichert.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Mainz 05 am Mittwoch live? GOAL liefert Euch alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Mainz 05? Die Bundesliga-Partie im Überblick

Begegnung 1. FSV Mainz 05 - BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga | 25. Spieltag | Nachholspiel Datum Mittwoch, 16. März 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Mewa Arena, Mainz

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Mainz 05? Die Bundesliga am Mittwoch im TV sehen

Das Hinspiel in Dortmund konnte der BVB noch danke einem Doppelpack von Erling Haaland mit 3:1 für sich entscheiden, doch wo ist das Rückspiel am Mittwochabend zu sehen? Wenn Ihr die Partie vor Eurem TV-Gerät verfolgen wollt, habt Ihr in Deutschland genau eine Alternative.

So teilen sich die mit Sky und DAZN zwei Anbieter die Übertragungsrechte der Bundesliga auf. Während der Samstag dem Pay-TV-Anbieter aus Unterföhring gehört, zeigt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele exklusiv. Auch das Duell zwischen Mainz und Dortmund ist somit beim Streamingsender zu sehen, da es ursprünglich an einem Sonntag hätte stattfinden sollen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Mainz 05? Die Übertragung bei DAZN

Los geht es bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff um 18 Uhr auf der DAZN-Plattform. Als Moderator wird dabei Lukas Schönmüller durch die Übertragung führen. Kommentator des Spiels wird Uli Hebel sein, als Experte ist Benny Lauth am Start.

Hier seht Ihr die Übertragung bei DAZN nochmal in der Übersicht:

Vorberichte: 18 Uhr

Anpfiff: 18:30 Uhr

Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Uli Hebel

Experten: Benny Lauth

Reporter vor Ort: Andres Veredas

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Mainz 05? So seht Ihr DAZN im TV

DAZN und Übertragung im TV? Ja, das geht! Zwar hat sich der Sportsender aus Ismaning auf das Streaming spezialisiert, aber über Kooperationen mit Vodafone und Sky stellt DAZN auch zwei lineare Sat-Kanäle zur Verfügung, über die Ihr das Duell zwischen Mainz und dem BVB sehen könnt. Alle Infos dazu findet Ihr unter diesem Link.

Als zweite Möglichkeit könnt Ihr DAZN zudem auf Eurem Smart TV verfolgen, denn der Streaminganbieter bietet auf fast allen Geräten eine App an. Hier findet Ihr eine vollständige Liste. In beiden Fällen benötigt Ihr jedoch zunächst ein kostenpflichtiges Abo. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Getty Images

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Mainz 05? Die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr wollt den BVB gegen Mainz 05 an Eurem Laptop, Smartphone oder Tablet verfolgen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Der Online-Sender hat das deutsche Monopol bei der Übertragung des Spiels und kennt sich in Sachen Streaming bestens aus.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Mainz 05? Das Abo bei DAZN

Um die Bundesliga bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Streamingdienst. Neukunden haben dabei die Wahl zwischen dem kündbaren Monatsabo (29,99 Euro) und dem Jahresabo (einmalig 279,99 Euro). Alle Infos zur Registrierung bei DAZN sowie den verschiedenen Abomodellen findet Ihr hier.

In der Mitgliedschaft ist nicht nur die Bundesliga enthalten. Auch die Champions League, die Ligue 1, LaLiga oder die Serie A könnt Ihr bei DAZN sehen. Hinzu kommt eine breite Auswahl an US-Sport, Motorsport, UFC und vieles mehr.

Das war heute nix für den BVB #FCABVB pic.twitter.com/GS7wFUpmuo — DAZN DE (@DAZN_DE) February 27, 2022

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Mainz 05? Die Highlights der Bundesliga bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst oder wollt Euch die besten Szenen noch einmal in Ruhe ansehen? Dann könnt Ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff alle Highlights von Mainz gegen Dortmund auf Abruf sehen.

Wem das nicht reicht, der hat darüber hinaus die Möglichkeit, die gesamte Partie im Relive auf der DAZN-Plattform anzusehen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Mainz 05? Die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht