BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

Spitzenduell in der 3. Liga: Die zweite Mannschaft des BVB trifft auf Magdeburg. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt es bei Goal.

Am Samstag, den 11.09. um 14 Uhr, ist der 1. FC Magdeburg im Stadion Rote Erde beim BVB II (Borussia Dortmund) zu Gast.

Ein echtes Spitzenspiel also, denn hier trifft Tabellenführer Magdeburg auf die zweitplatzierten Dortmunder. Beide Teams trennen dabei nur zwei Punkte. Für die zweite Garde der Westfalen also die große Möglichkeit im direkten Duell zu punkten, und an den Magdeburgern vorbei zu ziehen. Sowohl Magdeburg als auch Borussia Dortmund II konnten ihre letzten beiden Partien gewinnen und starten mit einigem Selbstvertrauen in das Spiel.

Viele Spieler vom BVB hoffen natürlich durch gute Leistungen in der dritten Liga auch einmal für die erste Mannschaft in der Bundesliga berufen zu werden. Zuletzt gelang dies dem 19-jährigen Ansgar Knauff, der sogar schon einen Bundesligatreffer auf dem Konto hat.

Alle Infos zur Übertragung von BVB II vs. 1. FC Magdeburg im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Magdeburg heute live: Das Spiel der 3. Liga auf einen Blick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Magdeburg Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 11.09. - 14 Uhr Spielort Stadion Rote Erde (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Magdeburg heute live: Gibt es eine TV-Übertragung der 3. Liga?

Eine Übertragung des Spiels zwischen Dortmund II und Magdeburg im deutschen Free-TV gibt es leider nicht.

Nur vereinzelte Partien werden von den dritten Programmen der ARD gezeigt, das heutige Spiel gehört leider nicht dazu.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Übertragung im Pay-TV von MagentaSport

Auch wenn das Spiel nicht im Free-TV zu sehen ist, gibt es trotzdem eine Möglichkeit wie Ihr die vollen 90 Minuten live verfolgen könnt. Der Pay-TV Sender MagentaSport hält die Übertragungsrechte an allen Spielen der dritten Liga. Diese könnt Ihr entweder einzeln oder in der Konferenz sehen.

Umsonst ist das Ganze aber nicht: Für die Nutzung von MagentaSport ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Dieses schließt Ihr direkt bei MagentaSport ab. Die Kosten dafür betragen im Monatsabo 16,95€ oder 9,95€ monatlich im Jahresabo.

Deutlich günstiger wird es, wenn Ihr schon Kunde bei der Telekom seid. Da MagentaSport zur Telekom gehört. gibt es dort auch vergünstigte Tarife. Telekom-Kunden zahlen nur 4,95€ monatlich. Mitglied bei der Telekom werden, oder dort einen Vertrag abschließen müsst Ihr aber nicht. Für den teureren Tarif kann jeder bei MagentaSport zusehen.

Neben der dritten Liga könnt Ihr dort übriges auch u.a. die Basketball-Bundesliga sowie die erste Bundesliga der Frauen sehen. Noch mehr Infos zu MagentaSport könnt Ihr hier finden.

Falls Ihr Euch also ein Abo geholt habt oder schon eines besitzt, könnt Ihr am 11.09. einfach den Sender MagentaTV suchen und live dabei sein.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Partie der 3. Liga im LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet MagentaSport natürlich auch die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen.

Aber auch dafür müsst Ihr wieder ein gültiges Abo haben. Hier gelten ebenso die oben genannten Bedingungen.

Pünktlich um 14 Uhr könnt Ihr den LIVE-STREAM zur Partie BVB II vs. 1. FC Magdeburg verfolgen, den direkten Link dazu findet Ihr noch einmal hier.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Aufstellung BVB II: Drljaca - Maloney, Papadopoulos, Dams, Finsson, Pohlmann - Pfanne, Pherai - Taz - Tachie, Tattermusch. - Trainer: Maaßen.

Aufstellung Magdeburg: Reimann - Knost, Sechelmann, Bittroff, Obermair - A. Müller - Conde, Ceka - Kath, Schuler, Atik. - Trainer: Titz.