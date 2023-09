BVB: Khepren Thuram offenbar weiterhin im Fokus von Borussia Dortmund

Der BVB hat offenbar weiterhin Interesse an Mittelfeldspieler Khepren Thuram von OGC Nizza. Laut einem Medienbericht gibt es aber Konkurrenz.

WAS IST PASSIERT? Schon seit längerer Zeit halten sich die Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund an Mittelfeldspieler Khephren Thuram von OGC Nizza. Das Portal 90min will nun erfahren haben, dass der BVB auch weiterhin am 22-Jährigen dran ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits im Sommer gab es Gerüchte, dass der kleine Bruder von Ex-Gladbacher Marcus Thuram im Fokus der Dortmunder stehe. Zu einem Transfer kam es allerdings nicht. Sebastian Kehl und Co. waren auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler, nachdem der Deal mit Edson Álvarez geplatzt ist.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Ob der BVB im Winter noch einen Versuch wagt, ist derzeit unklar. Auch der FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur und vor allem Juventus Turin sind laut dem Bericht hinter Thuram her. Dieser besitzt in Frankreich noch einen Vertrag bis 2025.