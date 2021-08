BVB (Borussia Dortmund) II vs. MSV Duisburg: Das Drittliga-Derby heute live im TV und LIVE-STREAM

Ein Ruhrpottderby in Liga drei! Die Zweitvertretung des BVB empfängt Duisburg. Wo und wie Ihr das Derby live verfolgen könnt, erklärt Euch Goal.

Ein Ruhrpottderby in Liga drei! Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund empfängt am Sonntag , den 29. August um 13 Uhr den MSV Duisburg. Nach gutem Saisonstart kam der Motor von BVB II zuletzt leicht ins Stottern, gegen Duisburg soll wieder ein Sieg her. Die Zebras gewannen zum Auftakt zweimal, gingen in den letzten drei Partien aber jeweils als Verlierer vom Platz.

Erst vergangene Saison gab es das Aufeinandertreffen dieser Vereine im DFB-Pokal. Allerdings ging es für den MSV Duisburg damals gegen die Profis von Schwarz-Gelb. Am Ende musste sich der Drittligist mit 0:5 geschlagen geben. Ein ähnliches Ergebnis scheint gegen die Zweitvertretung der Dortmunder eher unwahrscheinlich.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. MSV Duisburg: alle Infos zum Drittliga-Derby

Wettbewerb 3. Liga | 6. Spieltag Begegnung Borussia Dortmund II vs. MSV Duisburg Anpfiff 29. August, 13.00 Uhr Ort Stadion Rote Erde (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) II vs. MSV Duisburg: Wird das Ruhrpottderby live im TV übertragen?

Das Ruhrpottduell wird live im Fernsehen übertragen. So weit, so gut. Allerdings müsst Ihr, um das Duell verfolgen zu können, ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Wo und wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier . Verantwortlich für die Übertragung der 3. Liga ist nämlich Magenta Sport.

Allerdings könnt Ihr neuerdings auch einzelne Spiele streamen. Dafür ist Magenta eine Kooperation mit Onefootball eingegangen. Hier wird detailliert erklärt, was es damit auf sich hat.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV stellt Magenta Sport auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Diesen könnt Ihr unter anderem auch über Onefootball abrufen. Solltet Ihr nämlich nur Interesse an dieser Partie haben, könnt Ihr nur für dieses Einzelspiel ein Abo abschließen. Dieses würde Euch 2,99 Euro kosten.

Von der Ausstattung her braucht Ihr dafür lediglich ein Handy oder Tablet sowie eine stabile Internetverbindung. Anschließend könnt Ihr über die Onefootball-App den LIVE-TICKER zur Begegnung suchen. Dort gibt es dann die Option, das Spiel via Magenta Sport verfolgen zu können.

BVB (Borussia Dortmund) II vs. MSV Duisburg heute live: Die letzten fünf Spiele in der 3. Liga

BVB (Borussia Dortmund) II:

Begegnung Ergebnis VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II 2:1 Borussia Dortmund II vs. 1. FC Saarbrücken 0:0 SC Freiburg II vs. Borussia Dortmund II 2:5 Borussia Dortmund II vs. SV Waldhof Mannheim 1:1 FSV Zwickau vs. Borussia Dortmund II 1:2

MSV Duisburg:

Begegnung Ergebnis MSV Duisburg vs. SV Wehen Wiesbaden 0:2 1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg 2:1 1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg 2:0 MSV Duisburg vs. TSV Havelse 3:0 VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg 0:1

BVB (Borussia Dortmund) II vs. MSV Duisburg live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV MagentaSport LIVE-STREAM MagentaSport

BVB (Borussia Dortmund) II vs. MSV Duisburg heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen:

Mögliche Aufstellung BVB (Borussia Dortmund) II:

Unbehaun - Pfanne, Birgir Finnsson, Dams - Pasalic, Pherai, Raschl, Knauff - Taz - Tigges, Tachie

Mögliche Aufstellung MSV Duisburg:

Weinkauf - Feltscher, Velkov, Steurer, Bretschneider - Frey, Stierlin - Ajani, Bakir, Pusch - Ademi