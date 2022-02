Glasgow Rangers vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV: Läuft das Rückspiel heute bei RTL?

Heute finden die Rückspiele der Playoffs für das Achtelfinale der Europa League statt, der BVB (Borussia Dortmund) hat dabei eine besonders schwierige Aufgabe zu bewältigen: Es geht in das Ibrox Stadium zu den Glasgow Rangers, Anpfiff ist um 21.00 Uhr!

Als ausgeschiedene Drittplatzierte in der Champions League müssen der BVB (Borussia Dortmund) und RB Leipzig einen besonderen Weg gehen: Erst wenn man die Runde in den Playoffs gewinnt, nimmt man am Achtelfinale der Europa League teil. Das Hinspiel lief für die Schwarz-Gelben dabei wenig erfreulich: 2:4 hieß es am Ende, heute muss also zur Aufholjagd geblasen werden.

Es gibt aber Licht am Ende des Tunnels: Die Mannschaft von Marco Rose hat am Wochenende eine gute Antwort gezeigt und einen überzeugenden 6:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert, Mann des Tages war Marco Reus mit zwei erzielten Toren und drei Vorlagen.

Mit dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach hat der BVB ein wichtiges Zeichen gesetzt - nun muss man die Leistung auch gegen die Rangers abrufen, um überhaupt eine Chance zu haben, weiterzukommen. GOAL erklärt, wer heute die Europa League im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Play-offs in der UEFA Europa League 2021/22 live: Der Überblick zum Wettbewerb

Glasgow Rangers vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV: Läuft das Rückspiel kostenlos bei RTL?

Der BVB muss heute mit mindestens zwei Toren Abstand gewinnen, aufgrund der abgeschafften Auswärtstorregel spielt es immerhin keine Rolle mehr, dass der BVB letzte Woche ganze vier Treffer kassiert hat.

Die Europa League ist wohl der einzige Titel, den der BVB gewinnen kann - vorausgesetzt, der FC Bayern München patzt in den nächsten Wochen nicht erneut. Daher ist es für den BVB umso relevanter, in Schottland alles zu versuchen, um das Ausscheiden zu vermeiden. Das sollte natürlich kein/e Fußballanhänger:in verpassen - aber wird das Spiel heute LIVE im Fernsehen übertragen?

RTL überträgt heute kostenlos Glasgow Rangers vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV!

Tolle Nachrichten für alle Fans, die heute das BVB-Spiel sehen wollen: Das Playoff-Duell zwischen den Glasgow Rangers und dem BVB (Borussia Dortmund) wird heute im Free-TV, also kostenlos ausgestrahlt! Der Privatsender RTL hält in dieser Saison die Rechte für die Übertragung der Europa League und hat sich dazu entschieden, heute die BVB-Partie im TV auszustrahlen.

Eigentlich überträgt RTL die meisten Spiele nicht im TV, stattdessen laufen sie über die Streamingplattform und Mediathek RTL+. Auf diese Seite gehen wir auch später genauer ein. Heute jedenfalls können sich alle BVB-Fans freuen, denn RTL hat Sendezeit für das EL-Spiel freigeschaufelt.

BVB (Borussia Dortmund) spielt heute bei den Glasgow Rangers: Die Übertragung der EL im kostenlosen TV

Ihr schaut nicht oft Fernsehen und wisst daher nicht, wie man RTL einrichtet, obwohl der Sender kostenlos ist? Hier klicken und schon kommt Ihr zu einer Seite, auf der alle Details erklärt werden. In den kommenden Abschnitten erklären wir auch dafür die Ausstrahlung im LIVE-STREAM, also im Internet. Vorher werfen wir aber noch einen Blick auf die RTL-Übertragung:

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender : RTL

: RTL Moderation : Laura Papendick

: Laura Papendick Experte: Karl-Heinz Riedle

Glasgow Rangers vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos im Internet? So wird das Rückspiel auf RTL+ gezeigt

RTL zeigt am Donnerstag die Europa League LIVE im TV, alle Informationen dazu stehen in diesem Artikel weiter oben. Das Problem: Nicht jede/r Anhänger:in hat einen Fernseher zuhause, immer mehr Inhalte werden nur noch über das Internet angeboten. Wie können diese Menschen ohne TV-Gerät zuhause heute das BVB-Spiel live sehen?

RTL+ überträgt Glasgow gegen den BVB im Internet: So wird die Europa League heute online live gezeigt!

Dafür gibt es eine richtige Adresse und diese hört auf den Namen RTL+! Nicht allen dürfte das ein Begriff sein, der Grund dafür liegt auf der Hand: Bis vor wenigen Monaten war die Seite noch unter TVNOW bekannt, auch heute kann man sie noch unter TVNOW.de erreichen.

Das Problem im Internet: Ihr müsst für das Anschauen von RTL-Inhalten Geld bezahlen. 4.99 Euro pro Monat kostet ein Abonnement auf der Seite, alle weiteren Informationen dazu könnt ihr hier finden. Es gibt aber auch gute News. RTL+ bietet einen kostenlosen Probemonat an! Weitere Vorteile: Die App für Handy oder Tablet ist kostenlos herunterladbar.

Europa League bei RTL und auf RTL+: Wer zeigt / überträgt heute Glasgow Rangers vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Europa League 2021/2022: Die Aufstellungen der Glasgow Rangers und des BVB (Borussia Dortmund)

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Teams ihre Startaufstellungen, woraufhin wir diese hier natürlich eintragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

BVB vs. Rangers LIVE und kostenlos auf RTL: So wird heute die Europa League im TV und LIVE-STREAM übertragen

