Dank doppeltem Haaland: Dortmund siegt verdient mit 3:1 gegen Mainz

Borussia Dortmund bleibt unter Marco Rose zuhause weiterhin ungeschlagen. Mit 3:1 setzte sich der BVB gegen Mainz durch und belohnte sich damit für eine dominate Leistung.

Mit dem Sieg springen die Schwarzgelben zumindest zwischenzeitlich auf den ersten Tabellenplatz. Nach der frühen Führung durch Reus war der BVB bis in die Schlussphase hinein dominant. Erst nach dem 2:0, das Haaland nach einem vom VAR nachträglich gegebenen Elfmeter erzielte, setzte Mainz alles auf eine Karte und stürmte nach vorne.

Nach dem Anschlusstreffer in der 87. Minute musste der BVB überraschend noch einmal zittern, doch am Ende war es erneut Erling Haaland, der nach starkem Einsatz von Bellingham den 3:1-Endstand markierte. Entgegen allgemeiner Erwartungen spielte der Norweger bei seinem Comeback über die volle Distanz.

Borussia Dortmund hat mit dem neunten Heimsieg in Serie zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erobert. Bei der Rückkehr seines Ausnahmestürmers Erling Haaland bezwang der BVB den FSV Mainz 05 mit 3:1 (1:0) und wird auf jeden Fall bis zum Sonntagnachmittag Erster sein - sollten sich Bayer Leverkusen und Bayern München (15.30 Uhr/DAZN) im Topspiel unentschieden trennen, auch darüber hinaus.

BVB-Kapitän Marco Reus (3.) bestätigte seinen Ruf als Experte für das 1:0 mit einem frühen Traumtor, die Mainzer fanden erst spät in die Partie und haben nun drei Ligaspiele in Folge verloren. Haaland verwandelte einen Handelfmeter unter riesigem Jubel zu seinem achten Saisontreffer (54.). In der 87. Minute machte es Mainz durch Jonathan Burkardt noch einmal spannend, ehe erneut Haaland (90.+4) alles klar machte.

Beim BVB hatte sich Erleichterung breit gemacht: Haaland war nach drei Spielen Verletzungspause (Oberschenkelprellung) tatsächlich wieder dabei, und das gleich in der Startelf. "Erling wollte unbedingt", berichtete Trainer Marco Rose bei Sky, "er ist aber noch nicht bei 100 Prozent und auch noch nicht schmerzfrei." Auch Thomas Meunier und Manuel Akanji, angeschlagen von Länderspielreisen heimgekehrt, konnten spielen.

Die frühe Führung heizte die Mehrzahl der 63.812 Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich an. Stefan Bell hatte eine Flanke Meuniers nicht geklärt bekommen, Reus schoss aus 15 Metern wuchtig in den oberen rechten Torwinkel. Haaland hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Ball berührt, die zuvor beste Abwehr der Liga war in ihrem 5-4-1 mit dem einsamen Karim Onisiwo in der Spitze aber schon ausgehebelt.

Das Spiel drohte danach einzuschlafen. Dortmund ging bei Ballbesitz zeitweise jenseits der 80 Prozent kein hohes Risiko, Mainz gelang bis zur Halbzeitpause keinerlei nennenswerte Offensivaktion - geschweige denn ein Torschuss. Haaland hingegen hatte eine spektakuläre Doppelchance, der zurückgekehrte Mainzer Kapitän Moussa Niakhate klärte mit dem Kopf auf der Torlinie (45.+2).

Auch anschließend bemühte sich der BVB, dem Spiel quasi ein frühzeitiges Ende zu setzen. Nach Videobeweis ahndete Schiedsrichter Daniel Schlager (Rastatt) ein Handspiel von Silvan Widmer, Haaland schob zu seinem 48. Bundesligator im 49. Spiel ein. Der Begegnung tat es insofern gut, dass die Mainzer zur Offensive gezwungen waren.

Prompt folgte die erste Chance der Gäste: Onisiwo überlupfte BVB-Torhüter Gregor Kobel, allerdings auch das Tor (62.). Kurz danach köpfte BVB-Innenverteidiger Mats Hummels den Ball an den Pfosten (66.). Die Dortmunder blieben klar überlegen, mussten nach dem Mainzer Anschlusstreffer aber kurzzeitig zittern.

90' + 4 | Tooooor! BORUSSIA DORTMUND - 1. FSV Mainz 05 3:1. Mit einer starken Balleroberung sorgt Jude Bellingham für die endgültige Entscheidung. Mit letzter Kraft bringt der junge Engländer dann auch noch den Pass in die Mitte an. Dort steht Erling Haaland vollkommen allein und kann sich die Ecke aussuchen. Überlegt schießt der Norweger mit dem linken Fuß ins linke Eck und erzielt sein 49. Tor im 49. Bundesligaspiel.

90' + 3 | Eine Mainzer Schlussoffensive weiß der BVB bislang zu verhindern. Die Schwarz-Gelben bleiben aktiv und lassen sich damit gar nicht erst hinten rein drängen.

90' + 1 | Soeben ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Fünf Minuten soll es noch obendrauf geben.

88. | Nach einer Freistoßentscheidung zugunsten der Borussen meckert Moussa Niakhate zu heftig und fängt sich seine erste Gelbe Karte der laufenden Spielzeit ein.

87. | Tooooor! Borussia Dortmund - 1. FSV MAINZ 05 2:1. Gregor Kobel lädt die Gäste tatsächlich noch einmal ins Spiel ein. Der Fehlpass des Keepers landet auf dem Kopf von Niklas Tauer, der sofort Jae-Sung Lee einsetzt. Dieser leitet weiter zu Jonathan Burkardt, der sich halbrechts in der Box durchsetzt und mit seinem Rechtsschuss flach ins rechte Eck trifft. Für den U21-Nationalspieler ist das der zweite Saisontreffer.

87 | Mit jeder verstreichenden Minute schwinden die Mainzer Chancen. Bei den Gäste tut sich in Richtung Tor einfach zu wenig. Dortmund kann sich immer wieder freispielen.

85. | Nochmals wird getauscht. Auf Dortmunder Seite räumt Emre Can zugunsten von Axel Witsel das Feld. Zudem kommt Reinier für Reus.

83. | Bo Svensson zieht seinen letzten Trumpf. Der trägt den Namen Matondo-Merveille Papela und übernimmt für Anton Stach.

82. | Wiederholt schwärmen die Schwarz-Gelben aus. Marco Reus und Thorgan Hazard sind da am Werk, bekommen das in dieser Szene aber ebenfalls nicht zu Ende gespielt.

80. | Da Mainz mehr riskieren muss, öffnen sich Räume. Somit geht es gerade munter hin und her. Auf der einen Seite gerät das Zuspiel von Erling Haaland etwas in den Rücken von Marco Reus. So verpufft die Szene genau wie auf der anderen Seite, wo Jonathan Burkardt auf halblinks in den Strafraum zieht, aber von Marin Pongracic ganz routiniert abgekocht wird.

78 | Auf Seiten der Gastgeber darf Julian Brandt Feierabend machen. Dafür kommt Marius Wolf ins Spiel.

76. | Jetzt rücken die Mainzer mal mächtig auf, verlagern das Spiel komplett in die Hälfte des Gegners. Aus etwa 19 Metern zieht Jean-Paul Boetius mit dem rechten Fuß ab. Den Schuss aufs linke Eck pariert Greogor Kobel sicher. Die Gäste benötigen viel mehr solcher Szenen.

73. | Unübersehbar bemühen sich die Mainzer um mehr Initiative. Zwingend werden die Rheinhessen seit zehn Minuten nicht mehr. Und eine solche Flaute können sich die 05er eigentlich nicht erlauben, die brauchen Zug zum Tor. Dortmund aber ist stets in der Lage, selbst aktiv zu werden, dosieren ihren Einsatz klug. Und so kontrollieren die Hausherren die Sache nach wie vor.

71. | Natürlich bleibt auch angesichts der zahlreichen Wechsel der Spielfluss aktuell auf der Strecke. Dazu trägt nun noch das Foul von Niklas Tauer an Nico Schulz bei. Der U20-Nationalspieler kassiert dafür seine erste Gelbe Karte der laufenden Spielzeit.

69. | Dann meldet sich Bo Svensson zu Wort. Da stehen gleich drei frische Leute bereit. Einer davon ist Jonathan Burkardt, der Marcus Ingvartsen ersetzt. Ferner hat Leandro Barreiro sein Tagwerk verrichtet, wird ersetzt durch Jae-Sung Lee. Überdies geht auch noch Stefan Bell runter und wird durch Alexander Hack ersetzt.

64. | Wegen eines Fouls an Manuel Akanji fängt sich Marcus Ingvartsen seine erste Gelbe Karte in dieser Bundesligasaison ein.

62. | Urplötzlich spielt Leandro Barreiro den überraschenden Steilpass. Die Dortmunder Abwehr steht nicht gut. Karim Onisiwo befindet sich nicht im Abseits, nimmt den Ball sehr gut an. Doch der Heber über den herausstürzenden Gregor Kobel landet oben auf dem Tornetz.

58. | Nun wollen die Gäste ebenfalls einen Elfmeter. In der Tat fährt Emre Can im eigenen Strafraum überaus unvorsichtig beide Arme aus. Doch Leandro Barreiro hebt sehr theatralisch ab, womit das ungeahndet bleibt.

56. | Spätestens jetzt muss bei den Mainzern etwas passieren, wenn sie denn noch irgendewtas bewegen sollen. Eine nennenswerte Reaktion sollte daher umgehend erfolgen, sonst ist das unausweichliche Ende abzusehen.

54. | Tooooor! BORUSSIA DORTMUND - 1. FSV Mainz 05 2:0. Natürlich ist das eine Sache für Erling Haaland. Der Norweger wuchtet den Handstrafstoß mit dem linken Fuß in die Tormitte. Da Robin Zentner auf die linke Seite fliegt, ist der Keeper ohne jegliche Abwehrchance. Für den Stümer ist das der achte Saisontreffer, was die alleinige Führung in der Torschützenliste bedeutet.

53. | Dann kehrt der Feldschiedsrichter auf den Rasen zurück und verhängt den Handelfmeter! Die Mainzer protestieren. Bo Svensson tut das zu vehement und fängt sich eine Gelbe Karte ein.

52. | Dann gibt es eine VAR-Überprüfung einer Szene im Sechzehner. Erling Haaland wollte links an Silvan Widmer vorbei, der mit dem Ellbogen eine leichte, aber sichtbare Bewegung zum Ball macht. Das wird sich Daniel Schlager jetzt noch einmal anschauen.

50. | Bei der nun anstehenden Unterbrechung sieht Stefan Bell nachträglich eine Gelbe Karte für ein Foul an Jude Belliungham, nach dem es zunächst Vorteil gab.

49. | Es spielt nur der BVB. Auf der rechten Seite harmonieren Erling Haaland und Thomas Meunier gut. Die flache Hereingabe des Belgiers wird von Aaron Martin geklärt. Zu einem Eigentor fehlen da knapp zwei Meter.

47. | Umgehend ergreift die Borussia wieder die Initiative. Von links bewegt sich Donyell Malen Richtung Mitte, spielt Erling Haaland flach im Sechzehner an. Dieser wird von Stefan Bell gut verteidigt.

46. | Bo Svensson tauscht zur Pause. Anderson Lucoqui bleibt in der Kabine. Dafür kommt ab sofort Aaron Martin zum Zug.

46. | Ohne personelle Veränderungen schickt Marco Rose seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne.

Nach 45 Minuten führt Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 hochverdient mit 1:0. Vor 62.000 Zuschauern im Signal Iduna Park geben die Schwarz-Gelben nahezu dauerhaft den Ton an. Beinahe 80 Prozent Ballbesitz sind Ausdruck großer westfälischer Überlegenheit. Vier gute Torchancen erarbeiteten sich die Hausherren, nutzten allerdings lediglich die erste. Darüber hinaus hatte der BVB nahezu permanente Kontrolle. Die komplett harmlosen Mainzer waren nicht in der Lage, den Kontrahenten in Schwierigkeiten zu bringen. Ein kümmerlicher Torschuss wurde gezählt und dabei handelte es sich um einen abgeblockten Freistoß. Gregor Kobel, um den Namen des Borussen-Keepers wenigstens einmal zu nennen, war bislang völlig beschäftigungslos.

45' + 2' | Jude Bellingham schickt Erling Haaland links in den Sechzehner. Der norwegische Superstürmer kommt frei zum Abschluss, scheitert mit seinem Linksschuss am rechten Arm von Robin Zentner. Doch die Szene ist nicht vorbei. Aus kurzer Distanz köpft Bellingham. Auf der Linie rettet Moussa Niakhate mit dem Schädel. Da muss es um Millimeter gehen. Die Dortmunder hoffen auf eine Reaktion der Torlinientechnologie. Doch die gibt es nicht. Kein Tor!

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

44. | Von der linken Seite spielt Stefan Bell den hohen Ball nach vorn in den Sechzehner. Dort ist Karim Onisiwo gerade dabei, das Spielgerät unter Kontrolle zu bringen, da ertönt der Abseitspfiff.

42. | Nach einem ungeschickt geführten Zweikampf von Manuel Akanji bietet sich den Gästen plötzlich Platz. Auf links stürmt Jean-Paul Boetius in den Strafraum. Dessen Flanke in die Mitte jedoch ist untauglich, um Gefahr heraufzubeschwören.

39. | Mainz schiebt in dieser Phase deutlich hinten raus und versucht, den Kontrahenten früher zu stören. Damit behindern die 05er den gegnerischen Spielaufbau unübersehbar. Manuel Akanji schlägt dann tatsächlich mal den langen Ball.

36. | Um den fälligen Freistoß in zentraler Position kümmert sich Anton Stach. Dessen Rechtsschuss aus etwa 23 Metern bleibt in der Dortmunder Mauer hängen. Die Statistiker aber frohlocken, notieren das als ersten Mainzer Torschuss des Nachmittags.

35. | Dann trauen sich die Mainzer mal hinten raus. Selten gelangten sie bislang so nah an den Strafraum des Gegners. Dort wird Leandro Barreiro von Manuel Akanji niedergestreckt. Für den Schweizer gibt das die zweite Gelbe Karte der Saison.

33. | In dieser Phase können sich die Gäste gar nicht mehr befreien. Dortmund ist dauerhaft in der gegnerischen Hälfte zugegen. Allerdings fehlt dem BVB der Zug zum Tor.

31. | Thomas Meunier ist bei so ziemlich jedem Angriff mit von der Partie, bringt die Kugel jetzt erneut in den Sechzehner. Wieder aber geht ein Mainzer dazwischen. Dennoch kommt wenig später Julian Brandt von der Strafraumgrenze zum Schuss, trifft den Ball eber nicht richtig.

30. | Nahe der Mittellinie unterbaut Jude Bellingham den Mainzer Anton Stach, der aus großer Höhe mit dem Hinterteil voran auf den Boden kracht. Das sorgt für Schmerzen, die aber nach einiger Zeit abklingen. Stach kann weietrmachen.

28. | Julian Brandt tritt einen Eckstoß von der rechten Seite, den Thomas Meunier per Kopf verlängert. Im Torraum bemüht sich Erling Haaland um den Ball, geht dabei Torwart Robin Zentner an, was einen Freistoßpfiff zur Folge hat.

27. | In dieser angenehmen Position der führenden Mannschaft richten sich die Westfalen jetzt ein, streben nicht sonderlich viel Tempo an. Für den Moment genügt das dem BVB.

24. | Darüber hinaus lassen die Mainzer kaum noch etwas zu, stehen jetzt gut. Zudem nehmen die Rheinhessen auch etwas mehr am Spiel teil. Sonderlich weit aber kommen die Jungs von Bo Svensson bislang nicht. Für einen Torschuss hat es noch nicht gereicht. Somit hat der BVB weiterhin alles unter Kontrolle und ist nach wie vor auch überwiegend am Ball.

22. | Plötzlich spielen die Borussen steil. Erling Haaland erläuft auf der linken Seite den Ball, betätigt sich dann mal als Vorbereiter, spielt mit Übersicht an die Strafraumgrenze. Dort braust Thomas Meunier heran und setzt seinen Rechtsschuss aus zentraler Position links am Kasten von Robin Zentner vorbei.

19. | Erstmals tragen die Gäste einen zielstrebigen Angriff vor, den Niklas Tauer ganz entscheidend initiiert. Zu Ende gespielt aber bekommen es die 05er nicht, weil Jean-Paul Boetius nahe des rechten Strafraumecks an Emre Can hängen bleibt.

17. | Dann fährt Emre Can im Zweikampf mit Karim Onisiwo den linken Arm aus, erwischt den Mainzer im Gesicht, was für diesen nicht sodnerlich angenehm ist. Der Dortmunder kommt ohne Gelbe Karte davon.

15. | Derzeit verflacht die Partie. Ständige Unterbrechungen stören den Spielfluss. Das schaut plötzlich auch auf Seiten der Gastgeber sehr zerfahren aus.

13. | Erstmals kramt Schiedsrichter Daniel Schlager nach dem gelben Karton. Den bekommt Nico Schulz nach einem zu forschen Einsatz gegen Niklas Tauer zu sehen. Für den Dortmunder Linksverteidiger ist das die erste Verwarnung der laufenden Spielzeit.

11. | Jetzt schwimmen sich die Gäste zumindest sporadisch mal ein wenig frei, lassen sich immerhin mal in der gegnerischen Hälfte sehen - auch wenn diese Ausflüge nur von kurzer Dauer sind.

9. | Ohne Probleme gelangen die Dortmunder in den Sechzehner. Dort versucht sich Thomas Meunier, bleibt mit seinem Rechtsschuss allerdings hängen.

8. | Jetzt setzen die Schwarz-Gelben erstmals Erling Haaland in Szene. Die Flanke von Julian Brandt köpft der Norweger links am Kasten von Robin Zentner vorbei.

6. | Weiterhin hat der BVB alles im Griff, bestimmt das Geschehen eindeutig und nach Belieben. Einen ersten Eckstoß jedoch wissen die Hausherren nicht für sich zu nutzen. Dennoch haben die Mainzer hinten alle Hände voll zu. Für Initiative nach vorn bleibt bei den Gästen bislang kein Raum.

4. | Dank des zweiten Saisontreffers von Marco Reus dürfen die 60.000 - so sie denn heimische Anhänger sind - gleich mal aus sich raus gehen und einen Jubelsturm entfachen.

3. | Toooooor! Die nächste Flanke von Thomas Meunier ist eigentlich auch nicht sonderlich gelungen, obwohl der Belgier auf seiner rechten Seite jede Mange Platz hat. Doch dann springen die Mainzer dem BVB zur Seite. Stefan Bell und Anton Stach fälschen die Hereingabe so unglücklich ab, dass der Ball Marco Reus vor die Füße fällt. Aus leicht nach rechts versetzter Position und etwa 15 Metern wuchtet der Borussen-Kapitän seinen Linksschuss oben in den rechten Winkel.

2. | In der Anfangsphase führt überwiegend der BVB den Ball. Behutsam tastet man sich in die gegnerische Hälfte vor. Ein erster Flankenversuch von Thomas Meunier kommt nicht an.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Gäste stoßen an. Bei zwölf Grad und bewölktem Himmel ist es an den über 60.000 Zuschauern im Signal Iduna Park, für heiße Atmosphäre zu sorgen.

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Daniel Schlager betraut. Der 31-jährige Referee kommt zu seinem 33. Einsatz in der Bundesliga. Unterstützung wird ihm dabei durch die Assistenten Sven Waschitzki und Arno Blos zuteil. Als vierter Offizieller verrichtet Patrick Ittrich seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.



vor Beginn | In der vergangenen Saison holten die Mainzer beim BVB immerhin einen Punkt (1:1), verloren aber in der Rückrunde ihr Heimspiel (1:3). In der Saison davor entführte der FSV tatsächlich alle drei Zähler aus Dortmund (2:0). Somit geht der letzte Borussen-Sieg auf das Jahr zuvor, also April 2019 zurück (2:1).

vor Beginn | Mainz ist seit drei Partien ohne Sieg. Zuletzt setzte es ein 1:2 zu Hause gegen Union Berlin und davor ein 0:1 in Leverkusen. Auch bei Aufsteiger Bochum fingen sich die Rheinhessen eine Niederlage ein (0:2). Dazwischen jedoch feierten die 05er im September aber auch einen Dreier in der Fremde. Bei der TSG Hoffenheim gelang ein 2:0-Sieg. Der dritte volle Saisonerfolg war zugleich der bislang letzte. Ob da also ausgerechnet heute in Dortmund etwas Zählbares hinzukommt?



vor Beginn | Für den den BVB bietet sich heute ein besonderer Anreiz. Bei einem Sieg würden die Schwarz-Gelben die Tabellenführung übernehmen und den Platz an der Sonne zumindest bis morgen innehaben. Angesichts der Heimbilanz spricht da überhaupt nichts dagegen. Mit Ausnahme des Supercup-Finales gegen den FC Bayern München (1:3) gewannen die Westfalen all ihre Pflichtspiele im Signal Iduna Park, blieben allerdings in der Bundesliga nie ohne Gegentreffer. Zuletzt siegte Dortmund an dieser Stelle gegen Augsburg mit 2:1. Die letzte Liga-Pleite auf eigener Wiese geht auf Anfang April zurück. Nach dem 1:2 gegen Frankfurt folgten bis heute acht Bundesligaheimspiele, die allesamt gewonnen wurden.

vor Beginn | Aus tabellarischer Sicht hat der Dritte den aktuell Zehnten zu Gast. Fünf Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Darüber hinaus fällt auf, dass in den Spielen mit Dortmunder Beteiligung die meisten Tore fallen - nämlich 32 (Torverhältnis 19:13). Doch nun sind ausgerechnet die Mainzer das Team, in dessen Partien am wenigsten passiert. Spärliche zwölf Treffer (7:5) sind da bislang in dieser Saison zusammengekommen.



vor Beginn | Vier Umstellungen gibt es auf Seiten der Gäste. Nicht in der Mainzer Anfangsformation sind Jerry St. Juste (Schulterverletzung), Daniel Brosinski (Bank), Dominik Kohr (Gelb-Rot-Sperre) und Jonathan Burkardt (Bank) zu finden. Dafür schickt Bo Svensson heute Moussa Niakhate, Jean-Paul Boetius, Anton Stach und Niklas Tauer von Beginn an aufs Feld.



vor Beginn | Für den 1. FSV Mainz 05 laufen anfangs folgende elf Spieler auf: Zentner - Tauer, Bell, Niakhate - Widmer, Barreiro, Stach, Lucoqui, Boetius - Onisiwo, Ingvartsen.



vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel vor der Länderspielpause nimmt Marco Rose drei Veränderungen vor. Anstelle von Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss), Axel Witsel und Marius Wolf (beide Bank) rutschen Nico Schulz, Emre Can und Erling Haaland in die Dortmunder Startelf.



vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Nachmittags und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Borussia Dortmund geht die Aufgabe in dieser Besetzung an: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Can, Brandt, Bellingham, Reus - Malen, Haaland.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Mainz 05.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05: Die Aufstellungen

Mit dieser Elf geht der BVB in die Partie:

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Can - Brandt, Bellingham - Reus - Malen, Haaland

So startet Mainz ins Spiel:

Zentner - Tauer, Bell, Niakhate - Widmer, Barreiro, Stach, Lucoqui - Boetius - Onisiwo, Ingvartsen

BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der 1. FSV Mainz 05 holte vier Punkte aus den letzten beiden Bundesliga-Gastspielen im Signal-Iduna-Park, mehr als aus den vorangegangenen acht Auswärtsspielen in Dortmund zusammen (3). Nur von 2006 bis 2011 waren die Rheinhessen zuvor in mehreren BL-Auswärtsspielen in Folge beim BVB unbesiegt geblieben (4) als aktuell (2).

Seit Saisonstart 2017/18 holte nur der FC Bayern auswärts bei Borussia Dortmund mehr Punkte in der Bundesliga (9) als der 1. FSV Mainz 05 (7). Die Rheinhessen holten in diesem Zeitraum nur bei der TSG Hoffenheim mehr Auswärtspunkte (10) als beim BVB.

Borussia Dortmund kassierte in den saisonübergreifend letzten 10 Bundesliga-Spielen immer mindestens einen Gegentreffer (17 in 10 Partien) – eine längere Gegentorserie in der BL gab es für den BVB zuletzt in der Saison 2013/14 unter Jürgen Klopp (damals 11 Spiele in Folge).

Im Signal-Iduna-Park gewann Borussia Dortmund die letzten acht Bundesliga-Spiele allesamt und schoss dabei immer mindestens zwei Tore. Mehr BL-Heimerfolge in Serie feierten die Schwarz-Gelben zuletzt 1994 unter Ottmar Hitzfeld (12 Heimsiege in Folge – Vereinsrekord).

Borussia Dortmund Trainer Marco Rose könnte mit einem Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 der erste BVB-Trainer überhaupt werden, der seine ersten fünf BL-Heimspiele nach Amtsantritt allesamt gewinnen konnte.

Mit der 1-2 Niederlage zu Hause gegen Union Berlin verlor Mainz 05 erstmals in der Bundesliga unter Bo Svensson zwei Partien in Folge und musste damit so viele Niederlagen einstecken wie in den saisonübergreifend vorangegangenen 16 BL-Partien zusammen (2).

Der 1. FSV Mainz 05 ist seit drei Bundesligaspielen sieglos (2N 1U), länger blieben die Rheinhessen unter Bo Svensson nie ohne Sieg im Oberhaus (3 zuletzt im Mai 2021).

Mit 13 Gegentoren in der laufenden Bundesligasaison musste Borussia Dortmund nach sieben Spieltagen zum Vergleichszeitpunkt die meisten Gegentreffer seit der BL-Saison 2009/10 hinnehmen (damals auch 13), mehr waren es nach den ersten sieben Partien zuletzt einer BL-Spielzeit 1991/92 (14).

Dortmunds Trainer Marco Rose bestritt von 2002 bis 2009 insgesamt 158 Pflichtspiele für den 1. FSV Mainz 05 (6 Tore). In fünf dieser Pflichtspiele stand er mit Bo Svensson, dem aktuellen Trainer der Rheinhessen, auf dem Platz.

Gegen kein anderes Team sammelte Dortmunds Marco Reus in der Bundesliga so viele Torbeteiligungen wie gegen den 1. FSV Mainz 05 (20 – 13 Tore, 7 Assists). Während er in seinen letzten vier Gastspielen beim FSV aber stets an mindestens einem Tor beteiligt war, ging er in seinen letzten drei Heimspielen leer aus.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wünscht sich klügere Belastungen für seine Nationalspieler in den Länderspielpausen. "Dass Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko sich bei der Nationalmannschaft Verletzungen holen, zeitnah nach der Abstellung, ist unglücklich", sagte Rose am Donnerstag.

"Die Jungs brauchen dort kein großes Training mehr. Fit werden sie im Verein gemacht." Rose zeigte Verständnis dafür, dass die Nationaltrainer "Inhalte trainieren" wollen. Allerdings: "Ich glaube, dass man das auch ohne Intensität machen kann." Eine klare Kommunikation sei wichtig: "Bei Guerreiro wäre es ein möglicher Ansatz, zu sagen: Passt auf, er hat unwahrscheinlich viel trainiert und gespielt, nehmt ihn vielleicht auch mal raus."

Der Portugiese, U21-Nationalstürmer Moukoko, Thomas Meunier und Thorgan Hazard (beide Belgien) waren verletzt von den Nationalmannschaften zurückgekehrt. "Irgendwann ist das Rad überdreht, und du kommst in eine Spirale rein, wo es schwierig ist, auf bestimmten Positionen noch nachzulegen", sagte Rose. "Da müssen wir aber jetzt durch, ohne zu jammern."

BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick