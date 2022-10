In der Königsklasse empfängt der BVB den FC Sevilla. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am 11. Oktober 2022 ist der FC Sevilla zu Gast beim BVB (Borussia Dortmund). Die Partie der Champions-League-Gruppenphase wird um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen.

Der BVB kann bisher auf eine eher durchwachsene Saison zurückblicken. In der Bundesliga spielt man zwar oben mit, kann sich aber nicht auf den ganz oberen Plätzen festsetzen. Vor dieser Saison trafen beide Teams bereits einmal in der Königsklasse aufeinander. 2021 konnte sich der BVB im Achtelfinale mit 2:2 und 3:2 durchsetzen. Beim 3:2-Sieg traf Erling Haaland doppelt, dieser wird den Dortmundern allerdings nicht mehr helfen können. Ob sie sich trotzdem gegen Sevilla durchsetzen, werden wir am 11. Oktober ab 21 Uhr sehen.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla? Die Partie auf einen Blick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 11. Oktober - 21 Uhr Spielort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla? Gibt es eine TV-Übertragung?

Verantwortlich für das Zeigen der Champions League sind die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Ersterer zeigt dabei den größten Anteil der Partien. Bei Amazon Prime sind nur ausgewählte Spiele am Dienstagabend zu sehen.

Das bedeutet allerdings auch, dass Ihr leider keine Spiele der Königsklasse mehr im Free-TV verfolgen könnt. Um die Partie zwischen Dortmund und Sevilla sehen zu können, müsst Ihr also auf einen Streamingdienst zurückgreifen. Um welchen es sich dabei handelt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla? Champions League live auf DAZN oder Amazon?

Wie gerade erwähnt werden einzelne Spiele am Dienstagabend nur bei Amazon Prime gezeigt. Und dabei handelt es sich in dieser Woche tatsächlich um die Partie zwischen dem BVB und Sevilla.

Um die 90 Minuten jetzt also verfolgen zu können, braucht Ihr ein gültiges Amazon-Prime-Abo. Denn das Zusehen ist dort nicht kostenlos möglich. Ein Abo bei Amazon Prime kostet Euch 8,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das Monatsabo entscheidet. Im Jahresabo werden 89,99 Euro fällig.

Den Link zur Anmeldung bei Amazon Prime haben wir hier für Euch.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla? Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.