BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung und Co. - die Übertragung der Champions League

In der UEFA Champions League trifft Borussia Dortmund auf den FC Brügge. Goal liefert die Infos zur Übertragung des Spiels live im TV und LIVE-STREAM.

In der UEFA trifft der BVB ( ) in der Gruppenphase auf den . Anpfiff ist am Dienstagabend um 21 Uhr.

Es steht der vierte Spieltag der diesjährigen CL-Saison auf dem Programm. Die Dortmunder stehen in Gruppe F an der Tabellenspitze, nachdem man die letzten beiden Spiele für sich entschieden hat.

Gegen Zenit (1:0) und Brügge (3:0) setzte sich das Team von Lucien Favre durch und machte damit die 1:3-Niederlage in Rom bei Lazio am ersten Spieltag wieder wett.

Mehr Teams

Die Gäste aus Brügge dagegen sind mit vier Punkten ganz ordentlich reingekommen in diese Saison. Gegen den BVB hatte man vor der Länderspielpause aber keine Chance.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal verrät in diesem Artikel, welcher Sender die Champions League heute live überträgt. Außerdem: Infos zu den Aufstellungen und zur Tabelle der Gruppe.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute in der Champions League: Die Übersicht

Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge Wettbewerb UEFA Champions League, Gruppenphase (4. Spieltag) Datum 24.11.2020, 21 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Hinspiel Brügge - Dortmund 0:3

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live im TV sehen: Funktioniert das?

Der BVB will gegen Brügge heute den dritten Sieg in dieser Champions-League-Gruppenphase einfahren. Doch dafür muss eine konzentrierte Leistung her, die die Fans nur im Fernsehen und im LIVE-STREAM verfolgen können.

Denn: Fans sind in den Stadien weiter nicht erlaubt. Wer aber zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live im TV? Dieser Frage gehen wir in diesem Abschnitt nach.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live bei Sky in der Konferenz sehen

Wenn es um die Königsklasse live im TV geht, dann ist der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung zuständig. Wie aber sind die Rechte genau verteilt und hat der Sender die vollen 90 Minuten heute live im TV parat?

Nein, Sky zeigt heute BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge lediglich als Teil seiner Sky-Konferenz. Im Einzelspiel hat Sky einzig und allein Leipzig gegen PSG im Angebot. Um 19.30 Uhr beginnen bei Sky die Vorberichte am Dienstag der Champions League, ehe um 21 Uhr dann die Konferenz der späten Spiele losgeht.

Wenn aber der BVB gegen Brügge spielt und Ihr wirklich das ganze Spiel live im Fernsehen anschauen wollt, dann geht das heute Abend nicht. Stattdessen werden die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute im LIVE-STREAM übertragen. Im folgenden Abschnitt gibt es detaillierte Informationen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute im LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Ihr kennt vielleicht die Rechteverteilung der UEFA Champions League: Wenn Sky die vollen 90 Minuten eines Spiels der Königsklasse nicht live im TV überträgt, dann ist ein anderer Sender mit einer LIVE-Übertragung im LIVE-STREAM zur Stelle.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Das ist nämlich der Ismaninger Streamingdienst DAZN! Der Kanal hält Übertragungsrechte für sieben von acht Live-Spielen am Dienstag, einzig Leipzig gegen PSG wird nicht in voller Länge auf DAZN gezeigt / übertragen.

Das sind gute Nachrichten für alle Fans, die es mit dem BVB halten. BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen, ist möglich. Hier folgen ein paar Details.

Übertragungsbeginn : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Wenn Ihr Euch bei DAZN Fußball heute im LIVE-STREAM anschauen wollt, dann geht das ganz einfach mit einem Gratismonat - allerdings nur, wenn Ihr Neukunde beim Streamingdienst seid. Hier geht es direkt zur Übertragung!

Für ein reguläres Abo bei DAZN zahlt Ihr pro Monat 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahresabonnement. Ihr entscheidet - und könnt kündigen, wann immer Ihr wollt.

Quelle: imago images / firo Sportphoto

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute im LIVE-STREAM bei Sky Go oder Sky Ticket sehen?

Dortmund gegen Brügge reicht Euch live in der Konferenz im LIVE-STREAM, weil Ihr Euch alle anderen Spiele des Abends auch anschauen wollt? Dann könnt Ihr mit Sky Go oder Sky Ticket ebenfalls Fußball heute live anschauen.

Sky Go bedarf aber eines Abonnements bei Sky (welches langfristig abgeschlossen werden muss), Sky Ticket könnt Ihr für nur einen Monat buchen.

Bei beiden Kanälen läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute im LIVE-STREAM als Teil der Konferenz. Diese Spiele laufen parallel:

Lazio gegen Zenit

Juventus gegen Ferencvaros

gegen Barcelona

PSG gegen Leipzig

ManUnited gegen

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live verpasst? Die Highlights auf DAZN sehen

Wenn Ihr Euch das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute nicht live anschauen könnt oder auch wollt, dann seid nicht traurig: Die besten Szenen der Partie kommen nach dem Schlusspfiff relativ schnell bei DAZN.

Der Sender zeigt die vollen 90 Minuten der Champions League im LIVE-STREAM, ist aber auch für die Übertragung der Highlights zuständig.

Wenn Ihr DAZN weiter nutzen wollt, dann könnt Ihr nach einem Gratismonat für nur 11,99 Euro pro Monat dabei sein. Und: DAZN zeigt nicht nur die Highlights von BVB gegen Brügge, sondern hat noch viel mehr zu bieten.

Denn der Sender zeigt auch Spiele der , der , der , aus oder der live. Und auch andere Sportarten wie Tennis, NBA, NFL und Darts finden bei DAZN ihren Platz.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live: Die Aufstellung zur Champions League

Um 20 Uhr wird hier die Aufstellung des BVB (Borussia Dortmund) erscheinen. Und: Natürlich gibt es dann auch die Aufstellung der Gäste.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live im TICKER von Goal

Ihr wollt heute die Champions League live im Fernsehen oder im LIVE-STREAM sehen, habt aber keine Möglichkeit dazu? Dann könnt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal live mit dabei sein.

Goal schreibt Euch den TICKER inklusive einer ausführlichen Vorberichterstattung. Zudem verpasst Ihr keine Sekunde der Partie in der Champions League. Kostenlos könnt Ihr Euch heute also ab 20.15 Uhr hier einklinken und BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live im TICKER von Goal verfolgen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live im ... ... TV DAZN (Smart-TV), Sky (nur Konferenz) ... LIVE-STREAM DAZN (Einzelspiel), Sky Go oder Sky Ticket (Konferenz) ... LIVE-TICKER Goal

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. BVB (Borussia Dortmund) 3 6:3 6 2. 3 5:3 5 3. FC Brügge 3 3:5 4 4. Zenit St. Petersburg 3 2:5 1

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live: Die Opta-Fakten zur Champions League