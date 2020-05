Wann spielt Borussia Dortmund gegen Bayern München? Alles zu Datum, Termin, Uhrzeit und Co. zum Duell BVB vs. FCB

Das Top-Spiel in der Bundesliga steht an - Borussia Dortmund gegen Bayern München. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wann der Klassiker steigt.

gegen den - das ist für viele das Top-Spiel der . Und in der aktuellen Saison das heißeste Duell im Kampf um die Deutsche Meisterschaft.

Es ist das Duell zwischen dem Tabellenersten und dem ärgsten Verfolger. Kann Schwarz-Gelb sein Heimspiel gegen den Deutschen Rekordmeister gewinnen und so weiter die Hochspannung im Titelkampf aufrechterhalten?

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum Termin der Partie zwischen Dortmund und München. In separaten Artikeln auf unserer Seite findet Ihr mehr Infomationen zur Übertragung und Co.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Wann findet die Partie statt?

Die DFL hat am 14. Mai die ersten Spieltage nach dem Restart der Bundesliga terminiert und dabei auch festgelegt, dass das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München den Auftakt des 28. Spieltages bilden wird.

Der derzeitige Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter der Bundesliga am Dienstag, den 26. Mai, im heimischen Signal-Iduna-Park. Im Top-Spiel der Bundesliga muss der BVB aber auf die berüchtigte Gelbe Wand verzichten: Alle Spiele bis zum Saisonende finden ohne Zuschauer statt.

BVB vs. FC Bayern München: Alle Informationen zu Datum und Termin der Partie

In der Tabelle trennen die beiden Titelaspiranten der Bundesliga derzeit vier Punkte. Im direkten Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern könnte somit bereits eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen fallen.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Die Uhrzeit

Aber wann genau soll die Partie am Dienstagabend angepfiffen werden? Bereits um 18.30 Uhr kommt es zum Knaller im Dortmunder Stadion. Die anderen drei Duelle des Tages werden zwei Stunden später ab 20.30 Uhr ausgetragen, die restlichen fünf Begegnungen finden am Mittwoch statt.

BVB vs. FC Bayern München: Die Rahmendaten zur Partie im Überblick