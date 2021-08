Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München

Endlich wieder Bayern gegen Dortmund! Im Supercup kommt es zum deutschen Klassiker. Goal erklärt, wie die Begegnung heute LIVE im TV zu sehen ist.

Der erste Titel der jungen Saison wird vergeben! Im gerade einmal dritten Pflichtspiel kämpfen der FC Bayern München und der BVB (Borussia Dortmund) um den Supercup. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist heute um 20.30 Uhr.

Der Supercup unterscheidet sich etwas von anderen Wettbewerben: Hier gibt es nur ein einziges Spiel. Es handelt sich dabei um das Aufeinandertreffen des DFB-Pokalsiegers und des Bundesligameisters der Vorsaison.

Dieses Jahr sind also der FC Bayern München als amtierender Meister und der DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund eingeladen - Dortmund hat am heutigen Dienstag zusätzlich Heimrecht..

Der deutsche Klassiker - und das so früh in der Saison: Borussia Dortmund und der FC Bayern München treffen schon nach dem ersten Bundesligaspieltag aufeinander. Goal erklärt, wie der Supercup heute LIVE übertragen wird.

Fußball heute LIVE: BVB vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München Datum Dienstag, 17. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park

Supercup heute LIVE im TV: So seht ihr das Fußballspiel BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München

Die Sommerpause war kurz, dank EM, Copa America und Olympia wurde einem eigentlich nie langweilig. Trotzdem sind viele Anhänger:innen froh, dass die kurze Pause vorbei ist - schließlich sind jetzt die Lieblingsklubs wieder im Einsatz.

Heute zum Beispiel: Die beiden größten deutschen Klubs, Borussia Dortmund und der FC Bayern München, treffen im Supercup aufeinander und wollen früh in der Saison den ersten Titel der Spielzeit gewinnen.

Supercup heute LIVE im TV? So wird BVB gegen FC Bayern München ausgestrahlt

Gerade mit zwei neuen Trainern, die neue Systeme spielen lassen, wäre ein Titelgewinn heute ein wichtiges Zeichen - es ist also nicht verwunderlich, dass viele Fans in ganz Deutschland heute das Fußballspiel LIVE verfolgen wollen. Wird der Supercup denn überhaupt heute LIVE im TV übertragen?

Herausragende Nachrichten für alle Fans: Zwei unterschiedliche Sender zeigen heute die Begegnung LIVE im Fernsehen - einer davon sogar kostenlos! Sat1 und Sky übertragen heute den Supercup im TV!

Sat1 zeigt BVB vs. Bayern kostenlos! Der Supercup läuft im Free-TV

Wir legen bei Sat1 los, schließlich dürfte dieser mehr Anhänger:innen interessieren: Der Sender der ProSiebenSat.1 Media-Gruppe ist ein neuer Anbieter auf dem unübersichtlichen TV-Markt im Fußballgeschäft. Unter anderem gehören in dieser Saison drei Bundesligaspiele, die Relegationsspiele und der Supercup zum Rechtepaket des Senders.

Sat1 hat im Vergleich zur Konkurrenz einen großen Vorteil: Der Fernsehsender ist kostenlos zu empfangen. Für heute hat der Fernsehsender die schweren Geschütze aufgefahren: Schon um 19 Uhr geht die Übertragung los, mit dabei auch die bekannten Gesichter und Stimmen von Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss!

Schon um 19 Uhr geht's los: So überträgt Sat1 heute den Supercup

Beginn der Übertragung : 19 Uhr

: 19 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sat1

: Sat1 Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentar: Wolff-Christoph Fuss

Supercup heute LIVE im Fernsehen: Auch Sky zeigt das Spiel zwischen BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Bayern München

Sat1 hält die Übertragungsrechte heute allerdings nicht exklusiv: Auch der Pay-TV-Sender Sky darf das Spiel zeigen. Der Sender, welcher in den vergangenen Jahren in Deutschland am meisten Bundesliga ausgestrahlt hat, überträgt die Begegnung heute ab 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD.

Das Problem von Sky: Sky ist nicht kostenlos wie der Konkurrent Sat1. Dafür gibt es hier viel mehr Fußball und Sport im Angebot. Das vollständige Programm findet ihr hier. Interesse an einem Sky-Abonnement besteht? Dann schaut mal hier vorbei.

Sky überträgt den Supercup: So läuft die LIVE-Übertragung ab

Beginn der Übertragung : 20 Uhr

: 20 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar: Martin Groß

Fußball heute LIVE: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Wie das Spiel im TV verfolgt werden kann, haben wir nun bereits erklärt. Trotzdem fehlt uns noch der Blick ins Internet. Viele Anhänger:innen haben keinen Fernseher mehr daheim, weshalb sie zur Unterhaltung auf LIVE-STREAMS angewiesen sind.

Für Anhänger:innen, die das Spiel heute verfolgen wollen, ist das kein Problem: Sowohl Sat1 als auch Sky bieten einen LIVE-STREAM zum Supercup an.

Sat1 überträgt Borussia Dortmund vs. FC Bayern München dank ran im Internet: Der Supercup heute im kostenlosen LIVE-STREAM

Fangen wir wieder mit Sat1 an: Der Fernsehsender zeigt BVB vs. FCB im Internet dank ran.de. Ran ist die Sportsendung, welche zu Sat1, Kabel1, Pro7 etc. gehört. Dabei ist ran für diese Sender immer für die Sportübertragung im Internet zuständig - also auch heute.

Um den Supercup zwischen dem BVB und dem FCB online verfolgen zu können müsst ihr nur ran.de ansteuern oder die ran-App herunterzuladen. Diese gibt es kostenlos im App Store oder Play Store - Links dazu findet ihr am Ende des Artikels.

BVB vs. FC Bayern München heute LIVE im Internet: Das sind Sky Ticket und Sky Go

Sky überträgt ja ebenfalls den Supercup, und auch Sky wird diesen im Internet zeigen. Man benötigt kein TV-Gerät, um auf das Sky-Programm zugreifen zu können. Die beiden richtigen Adressen sind Sky Go und das Sky Ticket.

Sky Go ist für alle Fans, die bereits ein Konto und kostenpflichtiges Abonnement bei Sky haben und das Programm auch mal auf anderen Geräten verfolgen wollen (PC, Tablet, Smartphone ...), während das Sky Ticket flexibler und bei vielen Fans beliebter ist. Hier findet ihr dazu alle Informationen.

Sky Ticket, ran, Sky Go: Die wichtigen Links zur Übertragung des Supercups am heutigen Dienstag

Supercup heute LIVE: Die Aufstellungen vom BVB und dem FC Bayern München

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Vereine ihre Aufstellungen, woraufhin wir diese hier veröffentlichen. Klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um perfekt auf das Supercupfinale vorbereitet zu sein.

Fußball heute LIVE: Die Übertragungen von BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Bayern München im Überblick